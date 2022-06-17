从诊断到报告，我国传染病网络直报系统时间间隔降至4小时

人民网北京6月17日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来重大疾病防控工作进展与成效。

中华预防医学会常务副会长兼秘书长冯子健在会上介绍，非典之后，2004年我国建设了一套全国传染病网络直报系统，同年上线运行，到现在这套系统已经安全稳定运行了18年。多年来，这套系统有效的运行，有效降低了传染病的漏报，显著提高了传染病报告的及时性。这个系统及时性从诊断到报告，时间间隔已经降到了4个小时，报告效率是非常高的，报告质量也得到了很大改善。

这个系统及时侦测传染病暴发信号，来指导各级疾控机构对各种各样疫情暴发进行调查处置，起到了非常好的帮助作用。及时完整和相对来说比较高质量的数据收集，也非常有利于实时监控传染病的任何变化和它的发展趋势。这对控制传染病起到很大的信息支撑作用。这一系统现在已经覆盖了全国几乎所有二级以上医疗机构，使用这个系统来开展传染病的报告、监控和数据分析研判的工作人员用户已有35万户。

冯子健表示，新冠疫情发生以后，又进一步强化了医疗机构对新冠病例的报告工作。这套系统在报告新冠病例的基础上，去年又扩大到了“逢阳必报”，就是有任何的核酸检测阳性结果，由检测机构立即上网报告，也有利于及时发现和控制疫情，及时开展密接追踪，病例的管控、密接的隔离医学观察等措施的实施。

“网络直报系统为新冠肺炎确诊病例和无症状感染者的密接追踪、流调溯源、疫情研判、大数据比对分析、健康码应用都提供了非常有力的数据支撑。”冯子健说。