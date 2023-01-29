节后紧急减肥？营养专家和你聊聊不按时吃饭对身体的危害有多大

对你来说，按时吃饭是一件很难的事情吗？清晨匆匆忙忙赶去上班上课，放弃一顿又一顿早餐；加班到深夜，只能靠零食夜宵填饱肚子，甚至为了减肥把每天少吃一顿饭定为个性化的进餐“规律”。

2022年发布的《中国居民早餐行为白皮书》显示，2.0%的人在周一至周五的工作日从不吃早餐，这一比例在周末增加到11.3%。其中，超过半数的人表示没时间吃，26.5%的人表示不想吃早餐，15.3%的人表示没有适合的食物，另外也有8.6%的人是想控制体重而不吃早餐，还有4.5%的人是根本没有吃早餐的习惯。

时间再向前推，2019年，某外卖平台发布的《按时吃饭报告》数据显示，超过1.02亿人因各种原因无法按时吃晚饭。

不按时吃饭会对身体造成哪些影响？央视网《新闻+》栏目记者采访了北京协和医院临床营养科于康教授。

按时吃饭有多重要？

于康：现在越来越发现规律进食的重要性，它非常有利于维护肠道菌群。

恕我直言，有些朋友进食过于随性，想吃就吃，说不吃就不吃，往往违背生物钟的调节机制，长时间持续会造成肠道菌群出现明显的紊乱。

大家不要小看肠道菌群紊乱，假以时日会让我们更容易发胖，导致消化吸收能力受损，还可能出现炎症因子升高，增加心血管疾病、糖尿病等慢性代谢性疾病的风险，我们没有必要冒险。

有些年轻人说无所谓，没感觉，那是你还没有累积到一定的程度。随着年龄增长，不规律的进食习惯所造成的影响就会体现得越来越明显。

我经常建议大家，定时定量，像“小闹钟”那样规律地吃饭。大家形成习惯以后，胃肠道也会比较“高兴”，因为你规律了，它也规律了，它也知道什么时间该活跃，什么时间该休息，你们就形成完整的统一体了。

轻断食减肥法值得一试吗？

于康：我是反对用轻断食法减肥，有需要的人可以在医生的指导之下尝试这种方法，但是现在相当多的朋友是自己想当然地轻断食，或者是随性轻断食，这些做法都没有科学道理。其实跟不规律进食一样，它同样是有害的。

而且这样的轻断食对于减肥没有那么好的效果，一旦不轻断食了，还会出现反弹。还有个问题就是有些人这一顿轻断食或者今天轻断食了，第二天报复性地多吃，这样反而得不偿失。

减肥要控制总热量，不是在于饥一餐饱一餐，其实按照食物的合理配比均衡地减少1/3或者1/2，一天三餐或者多餐，按规律吃饭，总热量降下来，这样的减肥方法其实更能行稳致远。

坚持不吃早饭或晚饭，能算规律进食吗？

于康：这是假规律，或者根本称不上规律，只是一种心理上的自我安慰。

早晨是身体胆汁分泌的节律期，我们这个时候吃早饭，胆汁就可以正常排出，有利于消化。

但如果不吃早饭，分泌出来的胆汁没有办法排出，它就存在胆囊里，累积时间长了会导致胆汁淤积，增加患胆石症、胆囊炎的风险。

实际上，现在很多年轻人的胆囊疾病跟不吃早饭的不良饮食习惯是密切相关的，所以，我建议大家千万别想当然。不吃早饭，对午餐的吸收率会增加30%以上。换句话说，这种不吃早饭或晚饭去减肥的做法得不偿失。

吃好每天三顿饭，这才是身体健康的基础，也是追求减重或者减少慢性病的基础，希望大家能够遵照执行。（阚纯裕）