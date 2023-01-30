加强健康科普，让更多人掌握健康知识，在全社会形成健康生活的氛围，可以进一步提高全民健康水平

强化全社会科普责任、加强科普能力建设、强化科普在终身学习体系中的作用……前段时间，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，提出围绕群众的教育、健康、安全等需求，深入开展科普工作，提升基层科普服务能力。这对健康科普提出了新要求，有利于进一步普及健康知识，提高全民健康素养水平。

加强健康科普，提高全民健康素养水平，是预防疾病的重要一步。党的十八大以来，我国不断加强健康科普工作，建设国家健康科普专家库和资源库，建立全媒体健康科普知识发布和传播机制，围绕合理膳食、全民健身、控烟限酒、心理健康、疾病防治、健康环境促进等，面向全人群、全生命周期开展健康知识普及，让健康理念深入人心。

加强健康科普，需要鼓励更多医务人员加入科普队伍。医务人员接受过专业的医学教育，常年为患者健康服务，积累了大量科学的健康知识，相比其他人群，做健康科普更权威，也更有优势。医疗机构应鼓励医务人员积极参加健康科普，通过建立绩效考核、职称评定等激励机制，让他们有时间、有动力去做好健康科普工作。医疗机构特别是大医院可以利用自身影响力，借助自媒体平台，让健康知识普及更多人群。例如，北京协和医院通过微信公众号“协和医生说”，不定期发布一些本院专家的科普文章，就受到了广大网友的欢迎。

加强健康科普，要把重点应该放在基层。目前，偏远地区特别是偏远农村地区，居民健康知识缺乏，不健康生活方式相对比较普遍。在社区和乡村开展多种形式的健康科普，可以帮助更多居民养成健康生活习惯。社区医生和乡村医生是居民健康的守门人。他们与群众打成一片，便于通过言传身教的方式做好健康科普工作。因此，要依托城乡社区综合服务设施，积极动员基层医生广泛参与健康科普活动。

《“十四五”国民健康规划》提出，深入开展健康知识宣传普及，提升居民健康素养。加强健康科普，让更多人掌握健康知识，在全社会形成健康生活的氛围，可以进一步提高全民健康水平，应该认真推动，扎实落实。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 12 版）