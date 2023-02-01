去年十大消费维权舆情热点发布

本报北京1月31日电 （记者齐志明）日前，中国消费者协会联合人民网舆情数据中心共同梳理出“2022年十大消费维权舆情热点”。

十大消费维权舆情热点包括：“价格刺客”有违明码标价诚信原则；“科技与狠活”折射消费者对食品非法添加的担忧；医疗美容风险与陷阱阻碍“求美”消费需求释放；预制菜产品品质及应用场景存在侵权隐患；主播售假问题暴露直播带货侵权乱象；“菜刀不能拍蒜”争议警示企业须尊重消费者权益；电商平台“保价”服务被指“套路”消费者；“密室逃脱”“剧本杀”等沉浸式娱乐形式隐藏不安全因素；知网涉垄断被罚事件警示平台发展不可忽视消费者权益；网络游戏停服删档引发虚拟财产侵权争议。

中消协表示，希望这些热点舆情能引起社会各界对消费维权问题的关注，促进各方提振消费信心、释放消费活力。

2022年7月，市场监管总局公布的《明码标价和禁止价格欺诈规定》施行，其明确要求，经营者应当以显著方式进行明码标价，明确标示价格所对应的商品或者服务。此规定成为可有力回击“价格刺客”的“价格卫士”。

在健康消费浪潮下，如何让消费者“吃得放心”，是食品行业各方的必答题。舆论呼吁，市场和政府要协作配合，消除公众对食品安全隐患的担忧。一方面，食品企业应自觉遵守相关法律法规，合理合规地使用食品添加剂，并及时准确地告知消费者，将选择权交给消费者。另一方面，相关部门需加强审查与监督，加大对违法违规滥用添加剂的打击力度，重振消费者信心。

中消协统计数据显示，从2015年到2020年，全国消协组织每年收到的医美行业投诉从483件增长到7233件。2022年11月，中消协发出消费提示，呼吁广大消费者要理性看待医美需求，正确选择医美机构，审慎作出医美决策。