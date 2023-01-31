全国整体疫情已进入低流行水平（国务院联防联控机制发布会）

本报北京1月30日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制30日召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人米锋说，春节期间，国务院联防联控机制相关部门持续做好服务保障，广大医务人员和各行业工作者坚守岗位，防控工作平稳有序，“乙类乙管”措施落地见效。目前全国整体疫情已进入低流行水平，各地疫情保持稳步下降态势。春节后返程人流增加，要做好交通工具等人员密集场所的常态化疫情防控，坚持做好个人防护。

基层医疗卫生机构的医疗救治和疫情防控工作平稳有序。国家卫健委基层卫生健康司监察专员傅卫介绍，春节期间，基层医疗机构实行诊疗情况日监测、日调度、日报告制度。发热诊室的诊疗量处于低位，大年初一诊疗量最低，之后有一定的回升，但一直低于节前的诊疗量，大约减少40%，与2022年12月23日的峰值比，下降了94%。各地积极做好重点人群和重症患者的转诊和转运工作，扩充了120转运能力，增加了电话坐席，同时组建非急救的转运车队来保障患者的转运需求。上级医疗机构建立了转诊的绿色通道，简化重症患者的转诊流程，确保及时收治。

“农村地区的疫情总体平稳，没有出现疫情上升的情况。”农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智介绍，“五级书记”抓农村地区疫情防控责任全面落实，特别是县乡村三级的属地责任得到了很好的落实。春节期间，各地累计下沉干部380多万人次到农村基层参与疫情防控。各级各地的农村地区疫情防控专班在春节期间坚持24小时在岗值守，随时掌握疫情情况，及时解决问题。针对农村地区老幼病残孕等重点人群，督促指导各地进一步落实好包保联系制度，扎实做好卫生健康、生产生活等方面的服务。

老年人等重点人群健康服务有保障。傅卫说，今年春节期间乡镇卫生院和社区卫生服务中心累计对65岁以上的重点人群上门服务和随访989.7万人次，通过各种形式提供健康咨询1189.2万人次，指导转诊4万人。从监测数据看，通过城乡基层机构指导转诊人数总体呈下降趋势，低于节前转诊数量。节后面临返程高峰、人员流动、聚集性活动等，各地不能掉以轻心，要持续精准做好包括老年人等易感人群的健康服务和指导。

春节期间人员流动频繁，是否会有新变异毒株传入？中国疾控中心病毒病所研究员陈操说，春节假期，中国疾控中心收到全国各省上报的新冠病毒全基因组序列1421条，经过分析发现有11个进化分支，仍旧以奥密克戎变异株BA.5.2、BF.7为主，没有发现新的变异株输入。中国疾控中心将继续指导全国做好新冠病毒变异监测工作，继续对哨点医院中的门（急）诊病例、重症病例、死亡病例还有特殊人群开展新冠病毒的变异监测。同时，同其他部门对海陆空口岸的入境人员进行新冠病毒的变异监测，及时预警并采取相应的防控措施。

消费市场实现“开门红”。商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲介绍，据商务部监测，春节期间，全国重点零售和餐饮企业销售额与去年春节相比增长6.8%，主要特点有：促消费活动丰富多彩，年货等商品销售旺盛，休闲消费精彩纷呈，生活必需品货丰价稳。餐饮消费表现抢眼，有关平台数据显示，春节假期餐饮堂食消费同比增长15.4%，店均消费增长10.8%。

假期运输服务保障顺利结束。交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，从春运前半程来看，全国铁路、公路、水路、民航运行保持平稳，运力配置充足，应急保障有力，安全形势总体稳定。煤炭、粮食、医疗物资等各类重点物资运输畅通。1月7日至29日，全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客8.92亿人次，比2022年同期增长56%。全国高速公路小客车流量累计7.44亿辆次，比2019年同期增长14.6%，比2022年同期增长21.5%。

出入境人数双向增长。国家移民管理局政策法规司司长林勇胜介绍，1月21日至27日，全国移民管理机构共检查出入境人员287.7万人次，其中入境143.4万人次，较去年春节假期上升123.2%；出境144.3万人次，较去年春节假期上升117.8%。国家移民管理局部署全国公安机关出入境管理部门节日期间继续开通“绿色通道”，实行“急事急办”、24小时应急服务等便民举措，为有紧急出国出境需求人员提供申办出入境证件便利，为来华在华外国人提供必要的入出境、停居留便利，进一步保障促进中外人员正常往来和交流合作。

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 04 版）