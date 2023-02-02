“阳康”后老年人应如何提高免疫力？

目前，全国整体疫情已进入低流行水平，各地疫情保持稳步下降态势。但对于经过新冠病毒感染的老年人来说，很长一段时间内可能都被虚弱、乏力、咳嗽等症状困扰。那么，“阳康”后老年人应如何调理身体，提高免疫力呢？

“如果把感染新冠病毒看作发生在身体里的一场战役，转阴说明体内的病毒被击退，但战场可能还是一片狼藉。”天津市第一中心医院全科医学科副主任医师王文一在接受人民网记者采访时表示，对于免疫功能正常的人来说，从感染到完全清除病毒，整个过程大概需要2至3周。想要恢复到感染前的状态，每个人的情况和所需时间也不同。良好的营养基础对提升老年人免疫力十分重要。老年人康复期，首先要保持合理的饮食结构。蛋白质是构成人体免疫系统的物质基础，有利于促进细胞修复，帮助免疫系统尽早恢复。中医理论认为“五谷为养，五畜为益，五果为助，五菜为充”。在合理膳食基础上，老年人饮食可适当多摄入鸡蛋、牛奶、鱼虾、瘦肉等富含蛋白质的食物。

第二，合理运动。运动能提高细胞免疫，中医理论认为运动有助于身体气血周流全身，合理运动能减少气血瘀滞。老年人“阳康”后，要在身体机能恢复后再开始运动，并且要把握好运动的强度、时间、种类和频率。

第三，保证充足睡眠。充足的睡眠不仅有助于缓解疲劳，还可以增强抵抗力。

第四，多晒太阳。太阳光中含有大量紫外线，有助于提高白细胞的吞噬能力，从而增强人体免疫力。此外，晒太阳还能够增加人体内钙离子含量，可以促进人体康复。

第五，睡前泡脚。建议每晚泡脚15至30分钟，不仅能够驱散体内寒气，促进睡眠，还有利于身体修复。

王文一表示，对于“阳康”后还有咳嗽等症状的老年人，可以通过每天居家进行氧疗及呼吸训练，帮助恢复肺功能。呼吸训练具体做法：俯卧位，将头靠在双手上，留出呼吸空间；闭口，将舌头放在上颚；通过鼻子吸气，将空气吸入胃部，呼吸时，尽量集中精力将腹部推入床垫；通过鼻子慢慢呼气。重复深呼吸1分钟。（视频制作：实习生赵嘉欣）