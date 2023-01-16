“阳康”后补充蛋白质 营养科专家提示要注意这些事项

人民网北京1月16日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点人群健康保障有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，新冠患者“阳康”后有专家建议多补充营养，尤其是蛋白质。请问应该补充多少？除了蛋白质之外，在补充营养方面还有什么其它推荐？

北京协和医院临床营养科主任于康表示，蛋白质对于“阳康”患者而言确实非常关键。他提示，蛋白质的补充要基于以下关键要点，才能使补充合理规范，使蛋白质发挥应该发挥的作用。

首先健康状况下，成人每公斤体重需要1.0克蛋白质，老年人可能要增加到1.2克。但是对于新冠感染的患者，在“阳康”期的时候，就要提高到1.2-1.5克每公斤体重，相当于比日常吃的蛋白质增加了20%，甚至有时候可以到50%。

其次控制好摄入量，需要注意两个要点。要点一，增加优质蛋白，来自于牛奶、鸡蛋、瘦肉、水产品等的蛋白质，当然也可以通过豆腐及其制品来补充。如果进食量比感染前减少，或者是食欲差，可以在吃饭的基础上选择蛋白质的补充剂进行补充。要点二，建议均匀分布于早中晚三餐。现在很多“阳康”的朋友，往往晚餐或者午餐相对丰富，早餐优质蛋白摄入量偏少，这样可能造成蛋白质合成到有关重要身体成分的时候不那么均衡、充分，所以希望早中晚三餐蛋白质均匀分布。

于康提示，蛋白质丰富的食品往往是动物性食品，希望增加蛋白质摄入的同时避免过多脂肪的摄入，瘦肉更加安全可靠。同时不能忽视原有基础病，比如对蛋白质摄入量比较敏感、有肾功能问题的人群，应在专业医生指导下进行补充，不能盲目、过分补充。

“除了蛋白质外，还有一些营养素也是相对比较重要的。”于康举例，微量营养素包括维生素、矿物质，可以在正常吃饭基础上选择一些复合型的维生素矿物质的复合制剂补充。有些病人恢复期需要强化维生素C、维生素B族、维生素D等的补充，当然要在医生指导下个性化处理、合理监测。