康复期间做好营养搭配（服务窗·科学防疫）

感染新冠病毒后食欲下降，如何做好营养补充？康复期间怎样做好营养搭配？记者采访了北京协和医院临床营养科主任于康。

“无论是感染期还是康复期，对感染者而言，正常吃饭永远是第一选择。”于康说，若感染后食欲变差，进食量减少，特别是减少超过1/3，建议有条件的感染者在能吃饭的基础之上，额外选用肠内营养制剂。如今，在医院都可以获得特殊医学用途配方食品，包括口服的肠内营养制剂，可在专业营养师的指导下进行选择和补充。对于老年人、感染前已有明显营养不良、长期的低体重或者素食者等特殊人群，争取在吃好饭的基础上额外补充肠内营养制剂；对于原来有糖尿病、高血脂、高血压的患者，需对总营养素和总热量进行调整，配合治疗。

“阳康”后营养管理应该继续进行。于康说，合理的营养搭配可以加速康复，提高生活质量。对于能正常进食的人，“阳康”以后可以遵循《中国居民膳食指南（2022）》的基本原则：尽量保持食物多样化，餐桌上丰富多彩一点；保持良好饮食习惯，比如每日三餐定时定量；保证几种重要的营养物质或者食物的摄入，包括但不限于优质蛋白质等，每日三餐做好荤素搭配，做到餐餐有蔬菜、天天有水果；保持充足饮水，少量、多次、规律性饮水。

“‘阳康’后进补不能操之过急，要遵循从少到多、循序渐进的原则。”于康表示，“阳康”后很多脏器的恢复还需要一定时间，太急、太多、太猛地进补，或者暴饮暴食，可能会适得其反。国家卫健委食品司专门组织了全国的临床、营养和中医专家，集体围绕康复期编制了4期的食养方案，针对乏力、气促、嗅觉味觉减退等，具有实用价值和科学参考价值，公众可以参考。

补充蛋白质对促进康复具有重要作用。于康认为，要把握好蛋白质补充的量。健康状况下，成人每公斤体重需要1克蛋白质，老年人可能要增加到1.2克，对于感染者，在康复期要提高到1.2—1.5克。增加优质蛋白质摄入，比如牛奶、鸡蛋、瘦肉、水产品中的蛋白质。如果进食量较感染前减少，可以在吃饭的基础上选择蛋白质补充剂进行补充。蛋白质的补充，应均匀分布于早中晚三餐。需要注意的是，蛋白质丰富的食品往往是动物性食品，在增加蛋白质摄入的同时要避免过多的脂肪摄入，最好选择瘦肉。对蛋白质摄入量比较敏感、有肾功能问题的基础病人群，应在专业医生指导下进行蛋白质补充，不能盲目、过量补充。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 04 版）