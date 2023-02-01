春节期间，人员流动加大、返乡人员增多。对于社会关注的农村疫情形势，农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智在日前举行的国务院联防联控机制发布会上表示，春节期间农村地区疫情总体平稳，没有出现疫情上升的情况。

国家卫健委提供的数据显示，从2022年12月21日开展监测以来，乡镇卫生院发热诊室和普通门急诊的诊疗人次总体呈现先增后降趋势，目前正在平稳回落。在整个春节期间（1月21日至27日），发热诊室的诊疗量处于低位，初一诊疗量最低，之后有一定的回升，但一直低于节前的诊疗量。

“基层疫情防控工作备受关注，我们围绕保健康、防重症，积极推动各地加快基层发热诊室的设置。去年年底前，全国的乡镇卫生院实现了发热诊室‘应设尽设、应开尽开’。”国家卫健委基层卫生健康司监察专员傅卫表示，春节期间，各地基层医疗卫生机构都正常运行，所有发热诊室正常运行，及时做好轻症患者的对症治疗和重症患者的早识别、早转诊。

傅卫介绍，从各地监测数据看，1月以来，乡镇卫生院的药品配备状况也在持续改善。目前94%以上城乡基层医疗机构所配的中药、解热、止咳三类药品可用一周以上，85%以上的基层医疗机构达到了两周以上的储备量。在相关设备配置方面，国家卫健委与农业农村部、工信部加强基层医疗卫生机构指氧仪、制氧机等设备的配备，提高早期识别和服务能力，预防和减少轻症转为重症。截至1月27日，全国基层医疗卫生机构共配备指氧仪289.4万个，制氧机21.9万台。

毛德智指出，春节期间，农村地区疫情防控工作专班持续压紧压实责任，五级书记抓农村地区疫情防控责任全面落实，特别是县乡村三级的属地责任得到了很好的落实。就初步调度，春节期间各地累计下沉干部380多万人次到农村基层参与疫情防控，农村地区疫情防控工作专班在坚持每两天一次线上视频调度会的基础上，进一步加密调度频次，春节期间坚持24小时在岗值守。同时，紧盯重点人群和重点地区，针对农村地区老弱病残孕等重点人群，督促指导各地进一步落实好包保联系制度，对个别地区执行不到位的情况及时督促整改。下一步，农村地区疫情防控工作专班将继续密切关注农村地区疫情态势，指导推动各地进一步建立工作机制，夯实群防群控基础，加快补齐短板，不断提升农村地区疫情防控能力。