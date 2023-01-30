国家卫健委：目前94%以上城乡基层医疗机构的三类药品可用一周以上

人民网北京1月30日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委基层卫生健康司监察专员傅卫介绍，基层疫情防控工作备受关注，为了做好这项工作，围绕保健康、防重症，积极推动各地加快基层发热诊室的设置。去年年底前，全国的乡镇卫生院和社区卫生服务中心实现了发热诊室“应设尽设、应开尽开”。春节期间，各地基层医疗卫生机构都正常运行，所有发热诊室正常运行，及时做好轻症患者的对症治疗和重症患者的早识别、早转诊。

“关于药品供应和防疫物资的问题，我们一直作为一项重点工作在抓。”傅卫说，春节前，国务院联防联控机制综合组印发了《基层医疗卫生机构诊疗新冠病毒感染物资配备参考标准》，农村地区疫情防控工作专班、国务院联防联控机制医疗物资保障组、综合组联合印发了《关于做好农村地区医疗物资保障工作的通知》，要求各地组织摸排、统筹调配、强化物资保供，尽快使基层医疗卫生机构物资配备达到相应标准。同时，坚持每日监测调度，动态掌握乡镇卫生院和社区卫生服务中心的药品配备、物资储备和使用情况，对各省配备情况及时进行通报和督促。

傅卫表示，从各地监测数据看，1月份以来，乡镇卫生院和社区卫生服务中心药品配备状况在持续改善，目前94%以上城乡基层医疗机构所配的中药、解热、止咳三类药品可用一周以上，85%以上的基层医疗机构达到了两周以上的储备量，有一些乡镇卫生院和社区卫生中心还配备了小分子抗病毒药物。在相关设备配置方面，与农业农村部、工信部加强基层医疗卫生机构指氧仪、制氧机等设备的配备，提高早期识别和服务能力，预防和减少轻症转为重症。根据统计，截止到1月27日，全国基层医疗卫生机构共配备指氧仪289.4万个，制氧机21.9万台。