推动实现农村地区指氧仪、制氧机“两个全覆盖”

记者20日了解到，国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班成立以来，先后派出32个工作组深入各省份农村地区开展调研督导，调度农村地区最紧迫的医疗物资需求，决定推动“两个全覆盖”，即全国每个村级卫生室配备2个指氧仪、每个乡镇卫生院配备1台制氧机。自1月7日启动第一批指氧仪发货，截至1月17日，117.77万个指氧仪签收率已超过99%。截至目前，先期为832个脱贫县配置的制氧机签收率已接近80%，其余地区的制氧机陆续发货。

据了解，“两个全覆盖”工作得到各部门、社会各方面的高度关注和大力支持。工信部加强重点产品生产能力统筹，加快生产任务落实和供应情况调度；国家卫健委迅速行动，督促各地卫健系统落实落细产品分发、使用指导；全国工商联高度关注农村地区疫情防控工作，在了解到农村地区乡镇卫生院对制氧机的急切需求后，迅速动员民营企业奉献爱心，支持农村地区疫情防控和医疗救治工作；国家乡村振兴局梳理汇总832个脱贫县11534个乡镇卫生院的信息，部署全国乡村振兴部门对接落实发放工作，并动员友成企业家乡村发展基金会承担指氧仪和制氧机的采购服务等工作。

社会各界对农村地区疫情防控工作高度关心，积极参与“两个全覆盖”行动。阿里巴巴集团第一时间提供资金支持，旗下菜鸟物流全面动员承担指氧仪配送工作。江苏鱼跃医疗设备股份公司提出为832个脱贫县的乡镇卫生院捐赠总价值近4000万元的11534台制氧机，并优先安排生产供货。全国工商联积极向爱心企业募款，宁德时代公司主动承担社会责任，捐出2500万元，通威集团、万向集团、研祥高科、安踏体育等企业均踊跃捐赠，共募集5000万元善款。

“通过统筹多方联动措施，凝聚起了支持农村地区疫情防控的合力，推动实现‘两个全覆盖’，不但为农村地区防疫送医疗器械送技术，而且送指导送服务，助力解决农民群众就医需求，确保农村地区疫情平稳过峰。”国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班调研督导组组长、农业农村部合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智说。下一步，工作专班还将聚焦一些农村地区药品等防疫物资配备不均衡的问题，会同工信部、国家卫健委等部门推动解决。