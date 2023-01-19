春节将至 没“阳过”的人要注意这些事儿

当前，我国疫情防控面临新形势新任务。春节将至，人员流动加大，没“阳过”的人应注意些什么？就此人民网记者采访了天津市第一中心医院感染科主任杨文杰。

“冬季是呼吸道传染病的高发季节，但没‘阳过’的人只要采取正确的防护措施，就不用对新冠病毒感染过度焦虑和恐慌。”杨文杰提示，没“阳过”的人，在做好个人防护的同时，要积极接种新冠病毒疫苗、及时接种加强针，有效建立免疫屏障。

那么，春节期间没“阳过”的人应注意些什么呢？杨文杰给出6点建议。

第一，保持健康规律的生活和良好的情绪，均衡营养，避免暴饮暴食，少吃零食和油腻食品；按时作息少熬夜，适当进行体育锻炼。

第二，尽量减少或避免不必要的旅游、探亲访友及聚会，提倡用电话、视频互致问候或拜年。尤其是没“阳过”的老年人、有基础疾病、没有全程接种疫苗的人群，尽量不串门、不旅游。

第三，外出时正确佩戴口罩、遵循呼吸道礼仪。乘坐公共交通工具或进入超市、商场等人员密集场所时，要全程佩戴口罩，不要长时间逗留。咳嗽、打喷嚏时，要用纸巾或肘部遮挡；与人交谈时，要保持一定的社交距离。切勿随地吐痰。

第四，做好手卫生，外出返回、饭前便后等按“七步洗手法”正确洗手；避免手部触碰口鼻、眼睛。

第五，保持室内空气流通，建议每日至少开窗通风2～3次，每次20～30分钟，通风时注意防寒保暖。

第六，如出现发热、干咳、咽痛、乏力等症状要履行个人防护责任，做好健康监测或者抗原检测、自我隔离，在没有排除风险之前避免乘坐公共交通工具，不要前往人群聚集的场所。

“已经‘阳过’的人群也不能放松警惕，抗体滴度下降后可能会发生二次感染。因此，“阳过”的人群同样需要注意个人防护，并及时接种新冠病毒疫苗。”杨文杰说。（视频制作：实习生赵嘉欣）