感染新冠后，怎么吃？（吃出健康来）

程 硕作（新华社发）

新冠病毒对于各类人群普遍易感，合理的营养不仅能够增强抵抗力，同时可以促进感染者的快速康复。在疾病初愈时，饮食上同样也要注意清淡，建议以营养、易消化的食物为主，保证基本的蛋白质和维生素的摄入，可以适当吃一些肉类、鸡汤类、牛奶、蛋类的食物，多吃新鲜的蔬果来帮助身体逐渐恢复。

那么，具体要怎么吃才能做到合理营养呢？北京积水潭医院营养科主任赵霞为您解疑释惑。

保持充足的能量和营养供给

由于很多患者最常见的症状是发热、干咳以及气促，并伴随着乏力和食欲下降，因此需要充足的能量来增加身体的抵抗力。为了满足充足的能量需求，可根据《中国居民膳食指南（2022）》平衡膳食的原则，首先，每天摄入谷薯类食物250克—400克，尽量做到粗细搭配，种类在3种以上，如糙米、燕麦、豌豆、绿豆、红薯、马铃薯等。

其次，每天摄入充足蛋白质。主要摄入优质蛋白质，每天1个鸡蛋，2两—3两瘦肉，一瓶（250毫升—300毫升）牛奶，10克大豆。

第三，烹调油首选富含单不饱和脂肪酸的植物油。通过多种烹调植物油增加必需脂肪酸的摄入，特别是单不饱和脂肪酸的植物油，如花生油、橄榄油、亚麻籽油等。

第四，每天摄入丰富的蔬菜水果。蔬菜每天500克以上，水果每天200克—350克，注重深色蔬果的摄入，如胡萝卜、菠菜、芹菜、西兰花、番茄、南瓜等。

第五，少量多次饮水。每天2000毫升以上，可选择白开水、淡茶水、蔬菜汤、水果水等。

第六，选择少量多餐。以尽量达到平时食量。新冠病毒感染后食欲会降低，且消化功能减退，可选择少量多餐，进食易消化的食物，如蛋羹、软面条、蛋花汤、豆腐脑等。待症状好转可以过渡到半流食。这时可以选择加肉末的粥类、卧鸡蛋龙须面、烩豆腐等，让能量和蛋白质摄入量慢慢提升。

康复期的食物也要做到细和软，进餐时要细嚼慢咽。经过一段时间的康复，再慢慢过渡到正常的饮食水平。

老年人饮食尽可能多样化

一些老年人由于生活节俭，食物种类比较单调，吃得素淡，身体营养基础比较弱，感染之前体重偏轻甚至有轻度的营养不良，导致免疫状况不佳，感染后救治难度加大。

轻型和普通型老年患者平时饮食要尽可能做到食物多样化，且选择易消化的食物为佳，着重保证优质蛋白、维生素D、镁、硒、维生素B12的摄入。在正常饮食基础上，可以考虑补充一些营养补充剂，如乳清蛋白、全营养配方制剂等。

有基础疾病的轻型老年患者，注意选择合适的治疗膳食，评估能量与蛋白质的摄入是否达标，以保证获得合理的营养支持。营养不良老年人应进行口服营养补充，至少达到400千卡/天，其中蛋白质≥30克/天。同时，注意加强营养护理，鼓励进食，特别注意老年人观察进食情况，防止呛咳等反应发生。