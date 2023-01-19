截至1月19日，全国基层医疗卫生机构共配备247.8万个指氧仪

人民网北京1月19日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，基层地区是当前疫情防控的重中之重，节假日期间发热门诊的开设情况如何？农村地区医疗机构相关设备、对症药物配备以及人员培训情况如何？另外，如果症状加重向上转诊，是否有更为翔实的安排？

对此，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，对基层的相关医疗救治，发热门诊是工作重点。目前，全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心，发热诊室设置率达到98.8%，其中乡镇卫生院的设置率达到了99.1%。国家卫生健康委要求各地在节假日期间，发热诊室要应设尽设、应开尽开，并保证正常运行。

郭燕红指出，随着春节临近，人员流动逐渐加大，返乡人员逐步增多，更加需要做好农村地区的疫情防控和医疗救治工作。国家卫生健康委围绕“早发现、早识别、早处置、早转诊”做了一系列安排。

一是在相关设备配备方面，推动加强基层医疗卫生机构在氧气袋、氧气瓶、制氧机、指夹式脉搏血氧仪等这些设备要保证配备。截至1月19日，全国基层医疗卫生机构共配备了247.8万个指氧仪，全国的基层医疗卫生机构包括社区卫生服务中心和乡镇卫生院共配置19.1万台制氧机。

二是在药品准备上建立了监测调度机制，目前乡镇卫生院常用的药物配备状况持续改善，药品配备紧张的情况得到了很大缓解。在医务人员准备上，指导各地通过科学的安排班次、临时招聘，同时组织二三级医院医务人员支援等方式来扩充基层的医务人员队伍。同时，指导加强基层医务人员培训。

在转诊准备方面，郭燕红介绍，各地扩容了120转运能力和电话座机，每个乡镇卫生院至少配备一辆救护车，同时也利用社会组织、单位和个人，通过加强组织引导，组建非急救转运队伍，保证患者的转运需求。各级医疗机构建立了转诊的绿色通道，确保患者能够转运到上级医疗机构进行及时救治。