告别种植牙“万元时代” 专家解读“史上最难集采”

平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%；全国近1.8万家医疗机构参与集采，采购需求量达287万套……1月19日，口腔种植体系统省际联盟集中带量采购中选结果公布。

有“史上最难集采”之称的口腔种植牙集采难在哪儿？此次集采有哪些看点？本次集采结果对百姓意味着什么？针对这些问题，人民网记者采访了首都医科大学国家医疗保障研究院院长助理蒋昌松。

“史上最难集采”难在哪儿？

“有人称种植牙集采是‘史上最难集采’，也有人把这一过程形容成一次‘小型医改’。”蒋昌松介绍，口腔种植的费用大致分为种植体、牙冠和医疗服务三个部分。本次集采通过“带量”促进竞争，挤出了种植体的价格水分。

这次由国家医保局指导和协调、四川省医保局牵头的省际采购联盟集采，其难度之大、时间跨度之长、过程之艰辛，远超其他药品与耗材集采。

“不同于以往耗材集采，口腔种植牙相关的服务大多属于非医保报销范围，是消费医疗领域，市场化程度高，民营医疗机构约占80%的市场份额。同时，种植体品牌集中度高、产品系统组成和种植牙费用构成复杂等，都为此次口腔种植牙集采带来不小难度。”蒋昌松说。

口腔种植体系统集采“相当成功”

“这一次的集采相当成功。医疗机构积极报量，企业积极参与，中选产品丰富，可有效满足临床需求。”蒋昌松介绍，中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右。

同时，本次集采共有55家企业参与，其中39家中选，中选率71%。中选企业既包括一些知名国际企业，也包括国内企业。集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元降至1850元左右，市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元左右，中选产品丰富，实现与临床需求的良好匹配；纳入了四级纯钛及钛合金两种材质性能更好、临床认可度更高的种植体，并覆盖了口腔种植体其他耗材部件，能够满足绝大多数临床使用需求。

“本次集采创新了‘k值’计算法，通过科学的计数方式取产品市场有效低价数。”蒋昌松表示，新的“k值”计算法对原本低价产品来说，价格变动幅度影响较小；但对原本价格昂贵的产品而言，则需要更大的降价力度才能入围，确保产品降价更科学合理。从效果上看，几乎国内市场的品牌产品都参与到了本次集采竞标竞价。

告别种植牙“万元时代”

“最晚在今年5月前，大家就能享受到本次集采之后种植体的价格了。”蒋昌松说，目前在大城市的大医院，种1颗牙价格在2万元左右，集采落地之后可实现千元级别，也就是说告别了种植牙“万元时代”。但每个地方也会存在一定差异，如北京等一线城市，种植1颗牙可能8000元以内，在部分经济相对没那么发达的地方，价格可能是4000~5000元。

种植体集采降价，从“批发”到“零售”的环节，会不会再涨价？蒋昌松表示，在公立医疗机构，医疗服务项目和医用耗材分开计价收费，医用耗材执行“零差率”销售政策，中选价格就是患者最终向医院支付的种植体价格。

在民营医疗机构，口腔种植价格实行市场调节，允许民营医疗机构在种植体中选价格基础上加成一定比例。为保障患者知情权、提高透明度，引导患者作出适宜选择，本次集采中选价格面向社会公开发布，各省医保局官网也将长期公布种植体集采中选价，方便患者对比民营医疗机构加价幅度，引导患者前往价格合理的医疗机构就医。同时，也将对价格虚高、收费不合理、虚假宣传的医疗机构予以公开曝光，引导民营医疗机构制定符合市场竞争规律和群众预期的合理价格，真正让患者享受到集采降价实惠。