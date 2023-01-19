专家建议：春节期间老年人尽量不参加大规模家庭聚集活动

人民网北京1月19日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，面对感染的不确定性，春节期间看望老人是否会对老人带来增加新冠病毒感染风险？如需回家看望老人，应如何做好防护？老年人等风险人群确需外出该怎么办？

对此，中国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，春节即将来临，大量人员陆续返乡，流动性加大，偏远地区、感染率比较低的地区疫情传播风险加大。对于老年人，尤其是有基础性疾病的老年人、没有感染过、没有接种疫苗的人群要重点加强保护。

一是在返乡初期，返乡人员与家中老年人接触时要戴好口罩，要注意一些咳嗽礼仪。

二是加强健康监测，在关注自身健康监测的同时，尤其要密切关注老年人的身体状况，如果出现新冠感染相关症状或者抗原核酸检测阳性时，要及时就医治疗。

三是在家中就餐时，建议使用公筷公勺。

四是建议老年人尽量不要参加大规模的家庭聚集活动，如果聚会聚餐要减少人数、缩短聚餐时间，聚餐时合理保持就餐距离，做好防护。

五是要尽量减少前往人员密集场所，尽量避免长途旅行。如果需要外出，要科学规范佩戴口罩，在戴口罩的时候要注意口罩的密合性，要把口鼻遮住，贴合面部，另外到人群密集的场所、感染风险高的场所时要戴医用外科或者以上级别的口罩，及时更换口罩，注意手卫生和咳嗽礼仪。