国家卫健委：各省已度过发热门诊、急诊和重症患者三个高峰

人民网北京1月19日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，国家对新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施已经有11天，目前全国新冠病毒感染的医疗救治情况和医疗机构的日常诊疗情况怎么样？

“总的来看，新冠病毒感染者的医疗救治平稳有序，日常的诊疗服务在逐步恢复。”国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，各省已经度过了三个高峰：发热门诊高峰、急诊高峰和重症患者高峰。

郭燕红介绍，全国发热门诊就诊人数在2022年12月23日达到峰值，之后持续下降，到1月17日较峰值下降了94%，已经回落到12月7日前的水平。全国急诊就诊人数在2023年1月2日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值下降了44%。全国在院的阳性重症患者人数是在1月5日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值数量下降了44.3%。

在正常医疗方面，也有正常恢复的迹象。郭燕红进一步介绍，第一，全国普通门诊在逐步恢复。同时，普通门诊当中新冠患者比例在逐步降低，到1月17日非新冠的在普通门诊的就诊率达到99.5%，提示门诊正常诊疗在逐步恢复。第二，住院患者呈现波动上升趋势，住院患者中非新冠患者的住院比例大幅度提升，1月17日已经达到了85%，提示住院的正常诊疗也在恢复。

“特别要指出的是住院患者手术量在12月9日到31日呈现下降趋势，1月1日以后就呈现了稳步提升的态势。1月17日比12月7日住院的手术量，已经上升超过了20%。这些指标都反映出医疗机构的正常医疗服务正在得到恢复。”郭燕红说。