“阳康”之后进补不宜过猛

近来，网友关心“阳康”之后要继续用药巩固疗效吗？北京大学第三医院妇产科主任赵扬玉解释：“新冠感染以后，服药治疗主要针对发热、腹泻、咳嗽等一些症状，但药物一方面起治疗作用，同时还有一定的副作用。如果这些症状都消失了，应该及时停药。”

网上还流行一个说法——“阳康”之后应该坐一个“小月子”休养30天。对此，北京协和医院临床营养科主任于康说，可以将此理解为“阳康”之后需要加强营养，调节身体机能。“如果进补的话，切忌操之过急。”于康解释，“阳康”后，很多脏器，包括消化道的恢复，都需要一定时间。太急、太多、太猛的进补，或者暴饮暴食，可能会适得其反，欲速则不达。他建议大家遵循从少到多、循序渐进的原则：“希望大家平和心态，慢慢恢复。”

同时，在“阳康”之后应该继续通过合理的营养摄入改善身体状况，加速康复，提高生活质量。对于可以正常进食的朋友，“阳康”以后他建议遵循《中国膳食指南2022版》的基本原则：一是尽量保持食物多样化，餐桌丰富多彩一点；二是保持良好的饮食习惯，每日三餐定时定量就餐；三是每日三餐做好荤素搭配，做到餐餐有蔬菜、每天有水果。“这些也是大家应该遵循的基本原则，还有保持充足饮水，少量、多次、规律性饮水，保持良好习惯。”于康说。

在新冠病毒感染后，需要额外补充营养产品吗？对此，于康强调，无论是感染期还是康复期，正常吃饭，或者努力正常吃好饭永远是第一选择。

“对于老年人等特殊人群，或是感染前已明显营养不良，以及长期低体重或素食人群，争取吃好饭仍然是基础，与此同时，额外补充肠内制剂，可以作为一个重点选择。”于康特别提醒，原来有糖尿病或者高脂血症、高血压等疾病的患者，还应该对总营养素和总热量进行调整，以适应原来的治疗方案。

（本报记者 詹媛）