春节聚餐多 怎样吃更健康？专家建议→

21日是大年三十，一年当中大家最期待的就是今天的这顿团圆饭。怎么吃既享受美味又健康，还有助于康复期人群的恢复呢？一起来听听专家的建议。

专家提示春节饮食要特别注意这几件事：

避免暴饮暴食。遵循“食不过饱”的原则，最好每餐七分饱。对肥胖症、糖尿病、心脑血管疾病等慢性疾病患者、老年人和儿童等尤应注意。

保持规律进餐。尽量维持和日常一样的进食节律和时间，不宜过于随性地进餐，尽量每日三餐或少量多餐的原则。

尽量做到少饮酒、不饮酒。尤其不能饮用高度烈性酒。如果饮酒，可以选用低度的果酒。应特别注意，孕产妇、儿童不能饮酒。老年人以及患有肥胖症，血糖、血脂、血压、血尿酸等控制不理想的慢性疾病患者，尽量不饮酒。

北京协和医院临床营养科主任 于康：春节期间食物尽量温和、清淡，别做太油腻，太辛辣刺激，或者太咸的食物。春节期间，有的人吃得盐过多或者辣椒过多，容易造成胃的不适，或者血糖、血脂、血压的波动，这个我觉得得不偿失。

专家：新冠感染康复后根据自身补充营养品

过春节了，亲朋好友之间，尤其是给长辈可能会送一些营养品。新冠感染康复后要不要吃一些营养品？听听专家怎么说。

北京协和医院临床营养科主任 于康：我想有几点大家要评价一下。第一个就评价一下您在“阳康”(新冠病毒感染康复)以后吃的食物，跟感染新冠病毒之前比有没有明显减少，或者说有没有恢复比较慢、比较困难的情况。如果已经恢复到以前正常的饮食了，通过合理饮食这些营养是完全够的。但如果在恢复的过渡期，还没有恢复到以前的饮食情况，那么可以选择一些营养补充剂，比如复合的微量营养素制剂，这里头有维生素、矿物质，比单一的补充效果要好得多。对于一些特殊的群体，或者特殊的疾病状态之下，应该到医院去咨询专科医生或者营养科的门诊，提供一个专业的解决方案。