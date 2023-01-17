国家卫健委：有序开展重点人群分级分类动态服务

1月16日，国务院联防联控机制就重点人群健康保障有关情况举行发布会。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋指出，随着疫情防控进入新阶段，全国正在有序开展老年人、儿童、孕产妇、慢性基础性疾病患者等重点人群分级分类动态服务和“关口前移”工作。

米锋强调，要做到重点人群感染早发现早用药，做好定期联系服务和日常健康监测；重症风险人群早识别早转诊，畅通转诊通道；重症人群早干预早集中，加强急诊力量配备，对高危患者优先安排就诊，优化住院收治，保障患者住院需求和重症患者救治需要。

会上，老年、妇幼、心血管、营养、儿童等领域的专家，针对重点人群常见健康问题给予一一解答。

“阳康”后，还需用药巩固吗？

“新冠感染的对症治疗在症状消失后应及时停药。”北京大学第三医院妇产科主任赵扬玉表示，药物在起治疗作用的同时，还有一定副作用。

赵扬玉建议，巩固治疗效果，孕妇等重点人群“阳康”后继续注意防护，通过睡眠、营养、运动等适合个人的措施，让身体逐渐恢复到感染前的状态。

赵扬玉表示，孕妇感染新冠以后，如果没有症状或者症状很轻微，可以不用药，通过多休息、适度饮水、保证睡眠慢慢恢复；如果孕妇有发烧38.5度以上等症状，而高热会对胚胎尤其12周内的胚胎造成热损伤，建议用药，并选用单方制剂，尽量不用复合制剂。

心跳多快是安全的？

“发烧时，体温每升高1摄氏度心跳会加快10—12次，当发烧到39摄氏度以上时，心跳加快是正常现象。”北京安贞医院常务副院长周玉杰介绍，但当心跳加快时出现心慌气短、动辄气喘的情况，需要及时就医。

周玉杰介绍，当前出现了这样一些患者，他们不发烧，但出现了心慌、心跳加速等症状，这时应到医院检查心肌酶、心电图、动态心电图、心功能等，如果这些项目的检查结果没有问题，则可能是交感神经兴奋的结果，可以慢慢恢复。

周玉杰建议，如果新冠恢复期心跳超过每分钟100多次，并伴有心慌气短胸闷症状，应及时进行心肌酶、心电图等检查。

慢病人群如何防治新冠？

慢性支气管炎、肺气肿、心血管等基础病患者，应如何做好疾病治疗和新冠防治？

北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明表示，新冠病毒感染和慢性呼吸道疾病都属于呼吸系统疾病，有慢性气道疾病的人一旦罹患新冠病毒感染，容易出现基础肺病的急性加重，因此，不管是尚未感染新冠、正感染新冠，还是“阳康”后，都要加强慢性气道疾病的诊断和治疗，规律用药。

李燕明介绍，有呼吸系统慢性疾病的人，特别是老年人，一定要对自己的健康状态充分了解，要知道自己的基础体温、基础血压、基础心率、基础呼吸状况、基础氧饱和状态。如果感染新冠病毒，这类人群要加强自我监测，掌握有无呼吸困难、咳嗽咳痰加重等情况。如果体温正常后再次出现体温升高，特别是出现血氧饱和度下降时要及时就医。

李燕明表示，慢性气道病患者在感染新冠病毒后，甚至是康复之后，咳嗽咳痰的症状容易比一般人群更严重，要注意规律用药，防范继发细菌感染。

针对心血管病患者，周玉杰表示，一些心血管病人，会出现合并低钠血症、低钾血症、一定程度的脱水等临床症状，应注意及时适量补充营养、水、电解质。

周玉杰建议，治疗新冠病毒的药物和治疗基础心血管疾病的药物在同一条“高速公路”上代谢，心血管病患者感染新冠后特别是老年人，要在医生指导下用药，同时要注重均衡营养。如果得了新冠不要“等、拖、耗”，一定要及时治疗、在医生指导下及时调药。（记者 张佳星）