孕妇感染新冠应该怎么做

孕妇感染新冠后是否可以用药？如果用药会不会影响胎儿健康？北京大学第三医院妇产科主任赵扬玉在日前举行的国务院联防联控机制新闻发布会上提醒，孕妇感染新冠后，如果没有症状或者症状很轻微，可以不用药，但需要多休息、适度饮水、保证睡眠。如果有症状，比如发烧38.5摄氏度以上，建议用药，因为高热可能对胚胎造成热损伤。

赵扬玉介绍，怀孕12周内，早期胚胎比较稚嫩，高热对胚胎有一定影响。妊娠中期胎盘已经形成，胎盘本身对胎儿有屏障保护作用，影响相对比较小。如果用药，建议用单方制剂，比如单纯发烧就用单纯的退烧药，尽量不用复合制剂。有基础病的孕妇用药前需要咨询医生，避免一些药物间相互作用或者使一些基础病加重。

很多人担心，孕妇感染后发生并发症的概率提高。“如果孕妇没有基础病、合并症，临床表现和普通人群是相似的。”赵扬玉说，有哮喘、高血压等基础疾病的孕妇，病情有加重的可能性。如果一些症状逐渐加重不缓解，应该及时到医院就医。

赵扬玉提醒，在妊娠晚期的孕妇，如果出现胎动异常、出血、肚子疼、疲乏无力等，即使不发烧也要到医院就诊。“可能不是新冠感染，有一些是妊娠晚期并发症的问题，需要引起注意。”

孕妇在预产期快到时感染新冠，是否可以自然分娩？赵扬玉说，孕妇感染新冠后，如果是轻型，可以在严格防护下选择自然分娩。如果是重型或者危重型，需要多学科团队共同讨论，在孕妇不能耐受的情况下可能需要选择剖宫产分娩。

很多孕妇担心自己感染后，会给未来出生的孩子带来感染风险。对此，赵扬玉表示，既往数据显示，如果防护得好，母婴同室不会增加新生儿感染风险。但在新冠感染早期，孕妇仍然具有传染性，这期间妈妈和新生儿还是相互隔离比较好。如果家里没有条件分离，那就佩戴N95口罩、防止接触传播、勤洗手，新生儿的餐具要定时消毒。

“母乳是新生儿最佳食物，母乳本身不传播新冠病毒，应该鼓励和支持母乳喂养。”赵扬玉提醒，产妇可以把乳汁挤出来，由其他家庭成员来喂养新生儿，这个过程中一定要注意手卫生。

（本报记者 陈海波）