新华全媒+丨感染新冠是否影响备孕？产后还能母乳喂养吗？

新华社哈尔滨1月9日电（记者杨思琪）感染新冠病毒是否影响备孕？孕妇感染后要怎么治疗？产后还能母乳喂养吗？……围绕这些热点问题，哈尔滨医科大学附属第一医院产科主任黄明莉进行了解答。

“孕产妇感染新冠病毒后，症状和普通人群接近，主要是上呼吸道感染，比如咳嗽、咽痛、鼻塞、流涕、全身酸痛、发烧，病程一般为5天至7天。”黄明莉说，轻症者可以居家隔离、对症处理，注意多饮水、多休息，发烧时可采取物理降温，如温水擦浴等。如果体温升高达到38.5摄氏度及以上，可服用对乙酰氨基酚等退烧药，也可在咨询医生后适当服用一些中成药。

“本身患有高血压、糖尿病等基础病的孕产妇要格外注意。”黄明莉建议，在选择药物时，一定要先咨询医生或药师，告知之前服用的药物，避免出现药物之间相互作用。如果有明显病情加重迹象，如胸痛、咳血、呼吸困难、呼吸次数增多，基础病加重，持续高烧超过39摄氏度，或者胎动异常、腹痛、阴道出血等，要及时到医院就诊。

孕妇感染后，必须在相应孕周范围内完成重要产检项目，可提前网上预约挂号，按照相关规定有序产检。为了避免增加交叉感染机会，非必要产检项目可选择延后。

“如果在临近预产期感染新冠，要提前了解医院相关要求。”黄明莉建议，如果一旦出现临产或先兆临产情况，请随时联系120急救车或乘私家车赶到医院。如果没有自然分娩禁忌症或其他剖宫产指征，可在医护人员监测下进行阴道分娩。

“孕产妇感染新冠或者曾经感染新冠，一般不会通过宫内传播给胎儿。”黄明莉介绍，感染期的产妇分娩后，如果母婴同室建议戴好口罩，但不建议在哺乳之外长时间密切接触，可使用布帘、屏风等物理屏障，不建议给新生儿戴口罩或采用塑料面屏等遮挡面部。

黄明莉说，对于轻症和无症状感染者，或者在哺乳期感染的产妇，建议在母乳喂养时佩戴N95口罩，做好乳房、手部消毒。也可暂停直接哺乳，在消毒防护的情况下吸出乳汁，由他人使用奶瓶喂养。

受访人士指出，对于备孕人群，如不急于生育，建议备孕人群转阴且完善相关检查评估后再备孕。

此外，黄明莉提醒，孕产妇要加强自身防护，出门务必戴口罩，去医院就诊要戴N95口罩，随时携带免洗洗手液或消毒湿巾，就诊前尽量预先安排就诊时间，减少在医院停留时间，回家后妥善处理口罩，及时更换衣物、洗手洗脸，有条件的还可以选择远程医疗。