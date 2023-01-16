专家：孕妇感染新冠后如无症状或症状轻微，可以不用药

人民网北京1月16日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康保障有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，很多孕妇感染后因为担心胎儿受影响，对用药充满顾虑，孕妇可不可以用药？如果可以，用药过程中有哪些需要特别注意的地方？腹中的胎儿是否会感染？

对此，北京大学第三医院妇产科主任赵扬玉表示，孕妇感染新冠以后，如果没有症状或者症状很轻微，可以不用药。但是需要多休息、适度饮水、保证睡眠，这样体力能够慢慢恢复。但如果孕妇有症状，比如发烧38.5度以上，建议用药。

“因为高热本身对胚胎可能有热损伤问题，尤其12周内，早期胚胎比较稚嫩，高热对胚胎有一定影响，所以超过38.5度以上建议用药。”赵扬玉说，如果妊娠中期，胎盘已经形成，胎盘本身对胎儿有屏障保护作用，这个时候影响相对比较小。如果用药，建议用单方制剂，比如单纯发烧就用单纯的退烧药，比如对乙酰基芬，尽量不用复合制剂。

赵扬玉提醒，有一些孕妇可能原来有基础病，比如高血压、糖尿病，可能长期有药物应用，建议用药前咨询医生，避免有一些药物间可能有相互作用或者一些基础病情况下可能有加重的问题。

关于母胎垂直传播问题，赵扬玉表示，现在数据来看母胎传播可能性很低，请孕妇妈妈放心。