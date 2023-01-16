专家建议：尽量少带或不带低龄儿童参加春节聚餐、聚会

人民网北京1月16日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康保障有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，春节将至，很多人回家过年，旅途和返乡后儿童应该在防护方面注意什么？春节期间聚餐比较多，给儿童哪些提示？

“建议尽量不要给孩子安排长途远行，如果孩子生病了就不要带他出行。”北京儿童医院急诊科主任王荃表示，出行前建议准备好口罩，还有一些免洗的手消或者消毒湿巾，家长出行前要了解目的地的疫情流行和人员流动情况，尽量不去人员流动过于聚集的地方，因为这样会增加孩子感染机会。

王荃说，如果乘坐公共交通工具出行，建议途中做好家长个人和孩子的防护，包括规范佩戴口罩，3岁以下的孩子不推荐常规佩戴口罩，要做好他们的防护，做好手卫生，尽量避免孩子到处乱摸，尤其是摸了其他东西之后再摸眼、口、鼻的行为要杜绝。如果可能的话要尽量保持安全社交距离，保持咳嗽、打喷嚏的卫生礼仪。

春节期间的聚餐、聚会无法避免，王荃建议，尽量少带或者不带低龄儿童参加这样的聚餐、聚会，如果外出聚餐尽量选择卫生条件合格的饭店。

另外，应该保证孩子的饮食合理和食品安全，包括动物性的食品应该烧熟、煮透。如果要给小婴儿吃鱼，家长要尽量彻底剔除鱼刺。有一些年长儿童要吃鱼的时候，要提醒孩子们不要狼吞虎咽，避免造成伤害。春节期间要注意不要暴饮暴食，减少刺激性食物、过油、过甜食物的过多摄入。