春节前夕疫情热点十问十答

当前新冠病毒感染的医疗救治情况怎么样？“德尔塔克戎”是否会输入我国引发新的感染？春节假期基层发热门诊开设情况如何？……春节临近，针对当前公众关切的诸多疫情热点问题，“新华视点”记者采访了国务院联防联控机制有关专家。

一问：当前新冠病毒感染的医疗救治情况怎么样？

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，总的来看，新冠病毒感染者的医疗救治平稳有序，日常的诊疗服务在逐步恢复。各省已经度过了发热门诊、急诊和在院重症患者的高峰。

郭燕红介绍，正常医疗也有恢复迹象。全国普通门诊在逐步恢复，新冠患者比例在逐步降低，到1月17日，非新冠患者在普通门诊的就诊率达到99.5%。同时，住院患者呈现波动上升趋势，住院患者中非新冠患者的住院比例大幅度提升，1月17日达到了85%。

二问：“德尔塔克戎”是否会输入我国引发新的感染？

近期，国外检出“德尔塔克戎”（XAY.2毒株）引发关注。

中国疾控中心传染病管理处研究员常昭瑞介绍，该毒株是奥密克戎变异株BA.4、BA.5和德尔塔变异株AY.45的重组体，目前在全球9个国家或地区发现，2022年12月以来在极少数国家呈升高趋势。目前还没有关于XAY.2毒株传播力、致病力和免疫逃逸能力等方面的足够数据。

“目前我国尚未监测到XAY.2毒株，我们将继续跟踪国际动态，及时开展分析研判。”常昭瑞说，现阶段仍需加强个人防护，入境人员入境后如出现新冠病毒感染相关症状要做好健康监测，必要时及时就诊。

三问：怎样有针对性加强重症救治？

郭燕红介绍，全国在院阳性重症患者人数在1月5日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值数量下降44.3%。

1月12日，在复旦大学附属华山医院虹桥院区收治肺炎患者的重症监护室，医护人员给患者换俯卧位。新华社记者 金立旺 摄

近日，国家卫生健康委会同国家中医药局发布《新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案（试行第四版）》，结合奥密克戎变异株及感染者的疾病特征，在总结前期重症患者救治经验基础上进一步完善。

郭燕红介绍，该版重症诊疗方案强化“关口前移”，强化早发现、早干预理念；增加高热、咳嗽的对症处理，完善口服小分子抗病毒药物、早期抗凝等治疗措施；强调俯卧位通气改善低氧血症的重要性及有创机械通气和ECMO临床应用的时机把握；进一步优化和完善中医治疗内容，加强对重症、危重症的中西医结合临床救治指导。

四问：春节假期基层发热门诊开设情况如何？

“目前，全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室设置率达到98.8%。”郭燕红介绍，我们要求节假日期间，各地发热诊室要应设尽设、应开尽开，并保证正常运行。

郭燕红介绍，截至1月19日，全国基层医疗卫生机构共配备了247.8万个指氧仪、19.1万台制氧机，乡镇卫生院常用药物配备状况持续改善，基层医务人员队伍不断扩充。

与此同时，各级医疗机构建立了转诊绿色通道，确保患者能够及时转运到上级医疗机构进行救治。

五问：农村地区近期如何做好疫情防控？

“近来，各地按照中央部署要求迅速行动，进一步建立健全了五级书记抓农村地区疫情防控的责任体系。”农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智说，下一步将重点围绕农村地区走亲访友、红白事、集市庙会等聚集性活动增加的情况做好防控。

1月19日，在北川县曲山镇石椅村，村医赵太安入户走访重点人群。新华社记者 张超群 摄

保障好农村群众的就医用药需求，做好老人、儿童等重点人群防护，是疫情防控的重中之重。

毛德智介绍，目前，31个省份和新疆生产建设兵团都已建立了重点人群包人、包户联系制度。与此同时，我国千方百计推动医疗物资向农村地区倾斜、医疗力量向基层下沉。

六问：春运途中如何降低传播风险？

“今年春运是疫情防控进入新阶段后第一个春运，客流量大幅回升。”交通运输部应急办副主任周旻介绍，为降低疫情传播风险，交通运输部制定工作方案，印发防控指南，部署各地做好春运疫情防控工作。

除加强场站和交通运输工具消毒通风、强化从业人员疫情防护管理外，交通运输部还提升运输服务和保障能力，畅通返乡抵乡群众出行的“最后一公里”，积极推广无接触式购票、检票服务，引导旅客有序排队、分散候乘，减少聚集。

与此同时，春运途中做好个人防护至关重要。北京儿童医院急诊科主任王荃特别提示，要注意做好儿童防护，规范佩戴口罩，避免孩子到处乱摸，尤其要杜绝摸了其他东西之后再摸眼、口、鼻等行为。

七问：春节期间看望老人如何做好健康防护？

“对于老年人，尤其是有基础性疾病、没有感染过、没有接种疫苗的老年人要重点加强保护。”常昭瑞说。

常昭瑞说，在返乡初期，返乡人员与家中老年人接触时应戴好口罩；在家中就餐时，建议使用公筷公勺；建议老年人尽量不要参加大规模家庭聚集活动，如果聚会聚餐，要减少人数、缩短聚餐时间，聚餐时合理保持就餐距离，做好防护。

与此同时，要加强健康监测，尤其要密切关注老年人的身体状况，如果出现新冠病毒感染相关症状或者检测阳性时，要及时就医治疗。

八问：文化旅游场所的管理措施有何变化？

根据“乙类乙管”总体方案和第十版防控方案，各地文化和旅游行政部门结合当地实际，制定实施“乙类乙管”后行业疫情防控措施和疫情严重时的防控措施，确保各项疫情防控要求落实到位，保障文化和旅游活动正常开展，人员有序流动。

文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇介绍，公共文化单位、文化和旅游经营场所要做好场所、活动的常态化防控，科学佩戴口罩，做好清洁消毒和通风换气，降低病毒传播风险。疫情严重期间，可适时依法采取临时性的防控措施，及时应对、果断干预、科学处置。

九问：假期自驾出行有哪些健康保障？

根据预测，今年春运期间自驾出行将占主流，约占各种出行方式的六成以上。

周旻表示，将继续落实通风消毒和个人防护措施，并加强对患病人员的救助。交通运输部门针对客流量大、人员多、密集度高的高速公路服务区等场所，做好日常公共卫生管理、环境清洁消毒和通风换气，春运期间原则上每天消毒不少于1次，通风不少于2次，春节期间还将适当增加消毒通风频次。

同时，加强一线从业人员的健康监测和个人防护；加强防疫宣传，对进入服务区的司乘人员提醒引导其正确佩戴口罩，保持社交距离，做好手卫生；建立健全关键岗位轮岗备岗制度，保障服务区正常运转。在具备条件的服务区开辟专区，为感染新冠病毒或身体不适的司乘人员提供服务。

十问：至今没“阳”的人要注意什么？

常昭瑞说，人群对新冠病毒普遍易感，部分尚未感染的人员不排除在春节期间受旅途疲劳、接触人员频繁等因素影响，增加感染风险。

常昭瑞建议，相关人员要继续做好个人防护，保持规律作息、合理膳食、适量运动等健康生活方式，外出时落实佩戴口罩、勤洗手等个人防护措施。已感染过新冠病毒的，也应继续做好个人防护，防范包括流感在内的其他呼吸道传染病的感染。（记者张泉、温竞华、宋晨、李恒）