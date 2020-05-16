国家卫健委：举全国之力 保障防护物资和医疗设备满足医疗救治需求

人民网北京5月16日电 （许晓华）16日，国务院联防联控机制就援鄂医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，疫情暴发初期，特别是在武汉，患者数量在短时间内激增，收治的压力很大，救治的压力也很大，特别是在医疗救治过程当中防护物资、医疗设备匮乏，形成了当时重要的问题。

郭燕红介绍，一方面国务院联防联控物资保障组做了大量工作，通过统一调度、需求对接、生产保障和收储调拨等多种形式，为武汉扩大生产，保障防护服、口罩等防护物资的供给。但救人刻不容缓，医疗卫生系统一直把医疗队伍的调派与医疗物资的保障结合在一起安排。

“我们对所有派出的国家医疗队提出要求，要求大家带能够满足一周以上工作需求的防护物资，让医疗队一到武汉就使用自带的防护物资投入到救治工作当中。此外，各个医疗队携带了大量医疗设备，小型的包括无创呼吸机、监护仪、制氧机、试剂盒等，统计显示，医疗队自带的大小医疗设备达到了4600多台。此外，发动了医疗系统内调拨设备和物资，比如紧急调用了系统内其他医疗机构的ECMO，一起配置到武汉，用于在湖北和武汉的救治工作当中。”郭燕红说。

郭燕红表示，通过这些工作和举措，举全国之力，既保障了医疗队员到达武汉后迅速投入工作，同时也能保障防护物资和医疗设备满足医疗救治的需求。