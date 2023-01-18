直播预告：痛风患者如何健康过春节？

春节临近，家人团聚时免不了一起吃吃喝喝享受美食。对于痛风患者而言，每到节假日都是痛风的高发期。为了避免在节日中遭受不必要的痛苦，痛风患者有必要在春节期间进行自我保护。

1月19日15:00，“人民好医生”客户端邀请北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心副主任赵岩，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心徐东，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心沈敏做客直播间，就痛风预防的相关话题和网友进行分享。

嘉宾简介

赵岩，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心副主任、中华医学会风湿病学分会主任委员、中国医师协会风湿免疫医师分会副会长。

徐东，北京协和医院风湿免疫科主任医师，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心硬皮病与肌炎委员会副组长。中国医师协会风湿免疫科医师分会痛风专业委员会副组长，中国医师协会风湿免疫科医师分会干燥综合征专业委员会委员秘书，《中华临床免疫与变态反应杂志》编委及秘书。

沈敏，北京协和医院风湿免疫科主任医师、教授、博士生导师。中国医疗保健国际交流促进会风湿免疫病学分会常委兼副秘书长，中国医疗保健国际交流促进会全科医学分会常委，北京医师协会内科专科医师分会常务理事兼总干事，中国医师协会风湿免疫科医师分会儿童风湿病学组副组长，中国医师协会风湿免疫科医师分会青年委员会委员，海峡两岸医药卫生交流促进会风湿免疫分会眼免疫学组委员，中华医学会全科医学分会青年委员会委员，美国加州大学旧金山分校（UCSF）访问学者，美国克里夫兰医学中心（CCF）风湿免疫科访问研究员，以第一/通讯作者发表SCI论文30余篇，以第一完成人获北京协和医院医疗科研成果二等奖。

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