“杨康”以后眼睛酸痛怎么回事？眼科专家释疑

最近，有些网友反映，自己感染新冠后出现眼部酸痛、酸胀、干涩甚至视物模糊等问题，这是什么原因导致的？需要注意哪些事项？在本期《1分钟养生课》上，同济大学附属同济医院眼科主任、主任医师毕燕龙分享相关知识。

毕燕龙表示，奥密克戎病毒感染以后会有全身肌肉酸痛的现象，眼球本身也有众多肌肉作为附属器，比如眼球外有眼外肌负责眼球朝着各个角度运动，眼球内部有瞳孔括约肌和瞳孔开大肌负责瞳孔的运动等。因此，病毒感染以后同样会有眼部肌肉的酸痛，建议多休息少用眼。

“有些人会出现激发急性闭角型青光眼的发作，表现为眼部的急性胀痛和视物模糊甚至半侧的头部胀痛。”毕燕龙分析，疾病的发作可能和患者本身的眼球结构相关，也可能和新冠病毒感染期间服用过的感冒药或者镇咳药中含有抗组胺、抗胆碱药物的成分相关。有些缓解鼻塞、打喷嚏的药物中含有拟交感神经的成分，使瞳孔扩大，可能会引发急性闭角型青光眼。

针对这部分的病人，毕燕龙提醒，用药之前要仔细看说明书，可能会有急性闭角型青光眼发作禁忌使用的标注。一旦发病，需要尽早到医院眼科进行诊治。

“另外，还有部分阳性患者会出现继发性眼表结膜炎，甚至是角膜炎和巩膜炎，建议及时到医院进行诊治。”毕燕龙说。

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