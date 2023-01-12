直播预告：春节回家出现腹泻，如何正确应对？

春节期间，亲朋好友相聚，短时间进食太多大鱼大肉，超出了身体对食物的消化能力，不少人的胃肠处在超负荷状态，易引起消化不良、胃部不适、呕吐、腹泻等症状。

1月13日17:00，北京大学第一医院消化内科主任医师王化虹、北京清华长庚医院儿科主任医师徐樨巍、北京大学第三医院药剂科主管药师李慧博将做客“人民好医生”客户端，为公众普及春节回家出现腹泻等肠道不适的应对方法和蒙脱石散的正确使用方法。

嘉宾简介

王化虹，主任医师，教授，博士生导师。北京大学第一医院消化内科主任医师，现任中国医师协会循证医学委员会临床营养专业委员会组长，中华医学会和北京医学会肠内外营养专业委员会委员，中华医学会消化分会炎症性肠病学组委员和胃肠动力协作组副组长，中华医学会消化学会北京分会副主任委员，中华医学会北京微生态和Hp学会副主任委员。

徐樨巍，主任医师，教授，博士生导师。清华大学附属北京清华长庚医院儿科主任，中华医学会儿科学分会消化学组副组长，中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组儿科协作组副组长，北京医学会小儿消化学组组长，北京医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组副组长，国家食品安全风险评估专家委员会委员，中华儿科杂志等七本杂志编委。

李慧博，主管药师。北京大学第三医院药剂科主管药师，中国医药教育协会儿童临床用药评价分会委员，北京药师协会药学服务与技术国际交流专委会委员，北京市住院药师规范化培训师资，美国密歇根大学高级药学实践导师，中国药物治疗管理MTM药师，《AJHP》青年编委。

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