社区医院成为防重症重要屏障

为做好新冠重症患者的临床救治工作，从2022年12月中旬起，上海抽调来自28家医疗机构的132名专家，成立市级重症专家组，按16个行政区分成16个专家小组，与各区医院专家团队对接，增强重症救治主动性、针对性和有效性。

截至目前，上海市级专家组132名成员已下沉基层开展专题培训43次，16个区的区级专家共579名成员进行专题培训133次。市区两级专家实行线下会诊及远程会诊1300余次，指导社区患者就地治疗3000多例。

“提供氧疗，抗病毒药物用上去，糖皮质激素合理应用，补充营养，有条件再用一些中药——‘4+X’，能有效缓解大部分患者的症状。”1月4日，在徐汇区卫健委组织的培训会上，上海市新冠病毒感染临床救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏与各社区卫生服务中心的骨干医生以及养老院、护理院负责人交流针对脆弱人群的早期规范诊疗方案。

从2022年12月27日到今年1月5日，在闵行区莘庄社区卫生服务中心，已有80名患者用上了抗病毒小分子药物。该中心主任陈凌告诉记者，经过市级专家培训、区级专家巡诊，社区医院建立了严格的处方审核机制，确保药物用得其所。

莘庄社区卫生服务中心将67名家庭医生的工作手机公布给辖区内近30万居民，对于梳理出的1.8万名高风险重点人群，家庭医生团队会进行巡查指导和健康监测。社区卫生服务中心的“夜间微急诊”在工作日持续到24时，24个输液位扩充到50个，吸氧位由9个增加到12个，紧急采购的指氧仪、制氧机、心电监护仪、CT机陆续投用。

为满足市民就近就诊需求，上海对社区发热门诊实施扩容增能，满足氧疗、输液、住院等服务需求，中午“连一连”，晚上“延一延”，实现每周7天社区卫生服务中心、分中心发热诊疗服务全覆盖，市民可通过多个小程序查找附近社区诊疗点距离、服务时间和忙闲状态等信息，推动潜在新冠重症患者在社区“早发现、早干预与早分流”。

在上海市335家社区卫生服务中心与分中心中，327家设置了氧疗区，可提供门诊氧疗吸氧服务；315家提供门诊输液服务；201家可提供住院服务，主要承接上级医院新冠救治后转回社区的患者。

“抗病毒小分子药物在感染5天内使用效果最好。对于高龄老人和有基础性疾病的重点人群来说，早干预、规范用药，就可能避免发展成为重症危重症。”复旦大学附属闵行医院执行院长任宁认为，市区政府将抗病毒药物、制氧机、CT机等资源更多向社区医院倾斜是“及时雨”。

1月4日，上海市新型冠状病毒病临床救治专家组协同国家传染病医学中心编制的《2022版上海市新型冠状病毒感染诊治规范与分级诊疗流程》（基层医疗机构简版）下发，简洁易懂，深受基层医生欢迎。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 07 版）