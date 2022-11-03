进一步加强社区卫生服务

提案人：致公党中央

案由：社区卫生服务是基本医疗服务和基本公共卫生服务的“网底”。近年来，我国社区卫生服务网络体系初步形成，社区卫生服务机构成为保障城镇居民身体健康的一支重要力量。但是，社区卫生事业发展仍然面临一些问题，如一些地区对社区卫生服务机构的功能定位存在偏差，医养结合推动较难，部分社区卫生服务机构的内部建设有待加强等。

建议：明确社区卫生服务机构“四个结合”的工作原则。一是社区卫生服务应做到防治结合，社区卫生服务机构要做到基本医疗服务和基本公共卫生服务并重，以健康管理和服务居家养老者为重点任务来实现预防为主、防治结合；二是社区卫生服务应做到中西医结合，社区卫生服务机构应设立中医药场所，开展中医药服务，让中医文化走进社区；三是社区卫生服务应做到医养结合，要把为居家养老提供健康管理和医疗服务作为社区卫生服务机构的一项重要职能，推动社区医疗机构适当开设老年医学科，增加老年病患者病床以及专用于临终关怀患者的病床；四是社区卫生服务应与智慧社区建设相结合，把社区实体建设和智慧社区建设结合起来，把社区卫生服务作为重要内容统筹考虑和安排。

修订城市社区卫生服务机构基本标准，加强社区卫生人员队伍建设。科学制定基层医疗卫生机构人员的编制，努力做到工作量和个人收入相匹配，使基层机构绩效工资总量与当地综合医院的绩效工资相衔接。建立定期学习培训和考核机制，派送高水平专家队伍到社区医院进行传帮带，选拔优秀医护人员到上级机构进修学习，提高社区医护人员专业素质。

（文 漪整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 17 版）