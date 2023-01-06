“白肺”有哪些预警信号？老年人如何预防？专家解读

近期，部分新冠病毒感染者在就诊过程中发现肺炎，甚至肺部CT出现“白肺”现象。什么是“白肺”？哪些人容易出现“白肺”？“白肺”有哪些预警信号？又该如何预防？就此人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）呼吸与危重症医学科副主任医师程丹。

“白肺是肺部影像学表现的一个口语化描述。” 程丹介绍，“白肺”是指患者在进行胸部X线片检查或胸部CT检查时，肺部组织呈现大片状白色病变的表现。“白肺”表现多见于重症肺炎。从近期来看，部分就诊患者是一般肺炎，极少数“白肺”的患者也有相应的治疗办法。

程丹表示，65岁以上的老年人、全程未接种新冠病毒疫苗的人群，以及有基础疾病的人群容易出现“白肺”。病毒性肺炎造成的“白肺”并不是立刻就会形成。患者往往在感染新冠病毒1周左右逐渐出现肺炎，表现为“沉默性低氧”，此时肺炎可能已非常严重。

程丹提醒，“白肺”发生前2至3天，身体会发出如下预警信号，家中如有老年人更要警惕，此时要及时就医。

1.患者发烧后，出现嗜睡、食欲不振、神志淡漠、呕吐等情况。

2.患者血氧饱和度如低于93%或者90%，或者散步等活动时，血氧饱和度95%左右，一旦休息数值就降至93%或以下。

3.患者脉搏高于100次/分。

4.患者呼吸频次超过30次/分。

那么，如何预防“白肺”的发生呢？程丹建议，患有高血压、糖尿病、冠心病、慢阻肺、哮喘等基础疾病的人群，无论是否感染新冠病毒都要保持动态监测，积极控制基础病。日常生活中，规律作息，多吃瓜果蔬菜，避免熬夜，出现感染症状积极对症治疗。

程丹强调，老年人是特别需要保护的人群，尤其是80岁以上的老年人，出现阳性症状后，要及时去医院评估需要居家观察治疗还是住院治疗。老年人肺炎的起病比较隐匿，有时没有明显症状。不能按发烧、咳嗽、咳痰等年轻人的反应来观察老年人。要对老年人的情况密切观察，如果老年人突然不爱吃饭、发蔫、嗜睡等，要及时就诊。

“冬季天气寒冷是肺炎高发季节，即便没有新冠病毒，有基础疾病的老年人也容易得肺炎。要注意监测呼吸频率，有没有胸闷、呼吸急促等症状。血氧饱和度如果小于93%，就要及时到医院就诊。”程丹说。