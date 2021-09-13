血检新法可预测新冠重症高风险者

据英国《新科学家》杂志网站近日报道，美国研究人员发明了一种新的血液测试方法，通过测量新冠病毒感染者血液中相应的抗体水平（针对死亡血细胞释放的分子及其DNA），可以帮助预测哪些感染者可能罹患重症，并需要使用呼吸机。

该研究负责人、纽约大学朗格尼分校的安娜·罗德里格斯说，这项检测对那些还没住院的新冠患者也会有所助益，能帮助预测是否需要对其开展更密切的监测、居家隔离还是送医院治疗。

研究人员解释说，由于感染新冠病毒而罹患重症的人往往在症状开始后至少一周或更长时间，病情才开始恶化，而此时病毒水平正在下降，这表明引发重症的是患者对感染的反应，而非病毒本身。

在本研究中，罗德里格斯团队观察了115名因新冠肺炎住院患者的血液检测结果，其中大约一半的人病情严重，需要氧气支持，而其余的人很快康复。研究发现，那些拥有针对DNA或来自细胞膜的一种脂肪分子（磷脂酰丝氨酸）的高浓度抗体的人，病情加重的几率约为90%。

研究人员指出，目前尚不清楚这一方法检测出的抗体是否与患者病情恶化有关。DNA和磷脂酰丝氨酸似乎来自于已经破裂的红细胞，以及被称为中性粒细胞的免疫细胞，它们在死亡时释放DNA以捕获细菌。抗体可能与DNA结合，导致多个微小血块的形成，这一点在新冠肺炎重症患者身上比较常见，并会导致患者中风和肾损伤。

罗德里格斯指出，目前医生根据新冠患者的临床症状（如血氧水平、年龄和其他风险因素）为其制订诊疗方案，新检测方法可为医生提供更多参考信息。（记者刘霞）