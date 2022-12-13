新生儿母亲确诊新冠怎么办？儿科专家权威释疑

中新网北京12月12日电 母亲感染新冠病毒后能否继续母乳喂养？新生儿若感染新冠病毒应如何处理？针对上述家长关心的问题，首都儿科研究所新生儿内科主任王亚娟给出解答。

——母乳中尚未发现新冠病毒

王亚娟介绍，母乳喂养能够为宝宝带来终身健康和发展优势，迄今为止，母乳中尚未发现新冠病毒，也没有文献报道发现新冠可通过母乳传播给宝宝，因此目前尚没有理由避免或停止母乳喂养。

——母亲确诊也可以进行母乳喂养

王亚娟表示，若母亲确诊新冠病毒，如果愿意，可以进行母乳喂养。但是她建议，挤母乳奶瓶喂养。

“虽然母乳中尚未发现病毒病毒，但因新冠病毒存在接触感染，以呼吸道传播为主，若防护不到位，母婴面对面亲喂，有存在呼吸道传播的风险可能，故首先建议挤奶奶瓶喂养，不直接接触宝宝。”

王亚娟介绍，为了避免因密切接触传给宝宝，母亲在接触宝宝前，应用肥皂或洗手液洗手；与宝宝接触时，严格佩戴医用口罩以及清洁和消毒接触过的物体表面。

——母亲感染后身体不适可考虑使用冻母乳喂养

对于感染后感到身体不适，不能耐受母乳喂养的新生儿母亲，王亚娟建议，可以考虑提前准备冻母乳给宝宝提供母乳，或经规范消毒的捐赠人乳。

“若都不可行，就要考虑配方奶喂养了。”王亚娟表示，不管哪一种，都要注意卫生、配方奶的正确配制，避免污染，保证安全且可持续。

王亚娟称，母乳喂养没有要等待的固定时间间隔，当母亲感觉良好时，就可以开始母乳喂养，但要做好防护，避免传给宝宝。

——新生儿有一定机率被家人感染

王亚娟介绍，新冠病毒主要通过密切接触、飞沫等呼吸道方式传播，新生儿免疫功能比较弱，所以家里人感染了宝宝被感染的机率还是有的。

此外，目前我国尚无明确的新冠病毒可通过胎母垂直传播给新生儿的证据，但新生儿免疫功能不完善，还是要避免通过与家庭成员密切接触和呼吸道等方式发生感染。

“但不用担心，做好感染家人的单间隔离，带N95口罩，注意手卫生，接触新生儿的物品消毒到位，就是最好的防护。”

在消杀方法上，王亚娟建议，含氯消毒液杀灭病毒能力强，适用于家庭环境瓷砖、塑料等物品表面消毒。酒精选择浓度以75%为佳，可以喷洒或擦拭门把手、快递盒表面、桌椅、手机等，注意易燃避免明火。

衣物的消毒建议首选物理消毒方式，比如60度热水，浸泡消毒30分钟，市面上的洗衣消毒液中通常为含有酚类消毒剂，在一定浓度下能够灭活新冠病毒。环境消毒时，应避免新生儿皮肤粘膜接触到消毒剂，新生儿衣物清洗可高温消毒。

——新生儿感染不能用退烧药

王亚娟介绍，新生儿感染主要以发热为表现，有些伴有咳嗽、吐奶、吃奶欠佳及腹泻等表现。如果仅阳性，无发热，精神状态、纳奶状态好，可以在家观察，严密监测体温、吃奶等情况，出现发热、呼吸困难、精神弱、吃奶欠佳、腹泻等情况立即医院就诊。

3个月以上的孩子发热可以选择合适的退烧药应用，但新生儿不能应用，易造成肝肾及胃肠损伤，建议选择物理降温方式(如开包少穿降温，温水擦浴等)。但是洗澡有需要及时擦干，避免对流风直吹孩子造成受凉。如果咳嗽，可以选用新生儿可应用的咳嗽药物，如杏贝止咳合剂，肺热咳喘口服液等。

单纯的新冠病毒感染无需应用抗生素治疗，且抗生素治疗无效。但如果合并了细菌感染则需要应用抗生素治疗。

——新生儿感染新冠病毒若发展成肺炎可顺利痊愈

王亚娟介绍，有部分新生儿可发展为下呼吸道感染如肺炎，但目前看新冠病毒感染的新生儿肺炎临床表现不重，为轻型肺炎，给予积极对症治疗可顺利痊愈。(完)