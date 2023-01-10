做好诊疗关口前移和重症患者救治

本报北京1月9日电 （记者王美华）国务院联防联控机制9日举行新闻发布会，介绍第十版诊疗方案有关情况。

“当前，医疗救治是新冠疫情防控工作的当务之急，做好诊疗关口前移和重症患者救治是重要着力点。”国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，要推进医疗资源升级扩容，保障好设备设施和药品配备，做好人力资源配置和人员培训。摸清重点人群底数和情况，加强健康监测和早期干预。充分发挥医联体作用，畅通群众看病就医和转诊通道，保障重症风险患者能够及时发现和转运收治。坚持中西医结合，发挥中医药作用，严格按照第十版诊疗方案，科学、规范开展诊疗工作，提高治愈率，降低重症率和病亡率。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，诊疗方案是指导临床医务人员对新冠病毒感染者进行诊断治疗的专业性和技术性规范，主要目的是保证临床治疗的同质化水平，保证诊疗效果。第十版诊疗方案的核心理念是对新冠病毒感染按照常规“乙类乙管”的传染病管理方式进行管理和救治。

郭燕红介绍，新版诊疗方案主要对以下内容进行调整：在收治措施方面，不再要求病例集中隔离治疗，感染者可根据病情救治需要，选择居家治疗或到医疗机构就诊，各级各类医疗机构均可接诊新冠病毒感染者；在出院标准方面，不再对感染者出院时核酸检测结果提出相关要求，而是由临床医生对患者进行综合研判后决定是否出院。此外，在诊断标准上，新版诊疗方案将新冠病毒抗原检测阳性纳入其中；在临床救治方面，强化关口前移，进一步规范重症救治，坚持中西医结合，进一步强化新冠病毒感染与基础疾病共治理念。

“目前在我国流行的奥密克戎毒株以BA.5.2和BF.7为主。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，总体来看，和德尔塔毒株和原始毒株相比，奥密克戎毒株的致病性明显下降。感染奥密克戎的临床表现主要是发热、咳嗽、乏力等，个别感染者会出现肺炎，总体肺炎的发生和德尔塔毒株相比明显减少。尽管如此，仍要强调对肺炎的早期诊断和治疗，尤其是老年人、有基础病和免疫力低下的感染者，要积极早期监测和随访，发现病情变化及时治疗。