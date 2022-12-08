为什么要对新冠感染者进行分级分类救治？国家卫健委解答

人民网北京12月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，进一步优化措施中特别强调对重点人群的救治，强调要实施分级分类管理和救治，各级医疗机构在为重点人群提供分级分类健康服务中要发挥什么样的作用？

对此，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，奥密克戎变异株传播速度快、传染性强、隐匿传播，但是随着病毒变异，临床特征上绝大多数的感染者是轻症或者无症状感染者，重症比例较少。为了统筹做好医疗资源的布局和利用，重点是要做好新冠感染者重症和有重症风险因素人群的医疗救治工作和管理，因此对新冠肺炎病毒的感染者进行分级分类救治。

第一，对于轻症和无症状感染者，没有基础性疾病或者基础性疾病处于稳定期的人群，可以进行居家自我照护。

一方面，感染者居家进行自我健康监测，有症状的，比如发烧、咳嗽等，需要做好对症治疗，如有需要，可以联系基层医疗卫生机构或者是通过互联网医疗的形式，由医生进行专业指导。没有症状的感染者做好自我健康监测，不需要治疗；

另一方面，要求基层医疗卫生机构公开咨询电话，同时对于独居老人、有基础性疾病患者，以及孕产妇特别是血液透析等特殊人群建立台账，做好医疗服务保障工作。医院可以通过互联网医疗的方式进行线上服务，医务人员特别是基层医疗卫生机构的医务人员可以提供上门等多种形式的专业服务，同时要求各级医疗机构特别是基层医疗卫生机构要备齐常用药品以及抗原检测试剂，满足居家治疗人员健康监测和用药的需求。

第二，重症或者有重症风险的患者要收治到定点医院。

为确保重症或有重症风险患者的救治，要求选择综合能力强、救治水平高的医院作为定点救治医院，同时配足配强医务人员。医务人员团队要做到多学科，既保证新冠肺炎的治疗，更要保证基础性疾病的治疗，所以要求定点医院提升医疗救治的能力，保证患者的救治。

第三，还有部分患者，本身有基础性疾病或者是以其它疾病为主，到综合医院或者专科医院进行就诊，在就诊过程当中，有可能检测为新冠阳性，对于这部分人，要求综合医院还有专科医院，无论是在门诊、急诊还是住院区域，都要设立缓冲区，从而保证这部分的患者得到救治，满足人民群众医疗服务的需求。

郭燕红强调，在秋冬季节，呼吸道传染病比较多，包括流感等，很多都有发热症状。所以要求医疗机构发热门诊必须“应设尽设、应开尽开”，同时要公开电话、地址，方便老百姓能够就近到发热门诊进行就诊。同时也要求发热门诊要扩大接诊空间，配齐医护力量、提升接诊能力，不能够随意关停，保证诊疗工作能够平稳有序地开展，更好地维护人民群众的健康。