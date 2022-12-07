不同群体感染新冠后的救治重点是什么？国家卫健委详解

人民网北京12月7日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，进一步优化措施提出要加强重点人群健康情况摸底及分类管理，那么推进实施分级分类管理指的是什么？目前进展如何？

“为了高效统筹医疗资源，全力做好新冠感染者的医疗救治工作，特别是保障重症和重症风险比较高的感染者得到及时救治，我们按照健康监测、分类管理、上下联动、有效救治的原则，进一步优化新冠感染者的分级分类医疗工作，保证医疗服务的连续性、有效性，并同步加强医疗资源的准备工作。同时，加强医疗资源的准备工作，为建立科学有序的就医安排提供支撑，更好地保障人民群众健康。”国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示。

她介绍，首先，对于轻症、无症状的感染者，可以居家进行自我照护。基础性疾病比较稳定的，也可以居家治疗。对于高龄、行动不便的感染者，建议居家。医院可以通过互联网医疗的方式进行线上服务，医务人员特别是基层医疗机构可以提供上门服务，不再转出进行集中救治。

第二，对于有重症高风险因素的患者，仍然由定点医院进行收治，以保证重症和有重症风险因素的患者得到及时救治。选择综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院，并加强定点医院的建设，不断提高医疗救治的能力。

第三，患者有基础性疾病或者其它疾病，到综合医院或者专科医院就诊，有的基础性疾病比较严重，同时在就诊过程当中确诊为新冠阳性感染者。对于这些患者，要求所有的医疗机构都要做好准备，因为这类患者的疾病要按照专科疾病进行救治，才能让患者最大化受益。所以，综合医院和专科医院都要优化诊疗流程，同时设立缓冲区域，以保证这部分患者得到及时治疗，提高他们救治的效果。

“为了保证这些医疗救治工作的有序开展，要求各地以家庭医生签约服务为重点，对健康风险比较高的特殊人群进行摸底排查和健康监测，同时完善基层首诊和有序转诊的机制。”郭燕红表示，为了统筹做好新冠感染者的救治工作和群众日常看病就医的医疗服务保障，进一步加大医疗资源的建设和准备力度，加强发热门诊，以及定点医院和综合医院救治床位，特别是重症救治床位的准备。同时配足配齐医疗力量和救治设备和药物，强化医务人员的培训，不断提高救治能力和效果。并进一步细化相关管理措施，完善服务流程，来提升医疗服务的质量，保证医疗救治工作能够平稳有序地开展，更好地维护人民群众的健康。