国家卫健委：新冠病毒感染者分类取消普通型 增加了中型

人民网北京1月9日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍第十版诊疗方案有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，随着病毒的不断变异，特别是目前流行的奥密克戎变异株，病毒的致病力在逐渐减弱，而且疾病的临床特点也发生了比较明显的变化。可以看到，大多数感染者是上呼吸道感染，发生肺炎的比例已经大幅度降低。因此，为了更好体现疾病的特点，在第十版诊疗方案中对临床分型进行了调整，取消了普通型，增加了中型。

郭燕红表示，在疫情早期，新冠病毒的致病力比较强，相当数量的感染者出现了典型的病毒型肺炎表现，当时在临床分型过程中采用了轻型、普通型、重型、危重型的分类方式。

具体来说，从疾病的临床表现来看，普通型一般是代表了疾病最常见、典型的表现，这一类的病例称为普通型。中型的定义是持续高热大于3天，在静息状态下吸空气的指氧饱和度要大于93%，影像学可见特征性的新冠病毒感染肺炎表现，但是它比重型，也就是氧饱和度小于93%的程度要轻，这类病例归类于中型。

“第十版诊疗方案的调整是根据感染者病情的严重程度，分为轻型、中型、重型和危重型，更加符合临床实际。临床分型调整以后，也更加有利于医务人员对患者的病情进行综合研判，并给予综合的治疗措施。”郭燕红说。