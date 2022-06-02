端午假期能否跨省出行？国家卫健委这样建议

人民网北京6月2日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍统筹疫情防控和重点行业生产有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，端午假期临近，人们出行的需求会随着假期有所增加，人员流动和聚集性活动可能加大了疫情传播扩散风险。

他表示，国家卫生健康委、国家疾控局高度重视新冠肺炎疫情防控工作，近期召开了全国会议、下发有关文件对各省进行工作部署，要求各地做好端午假期疫情防控工作。各级政府要切实压实四方责任，确保省、市、县指挥体系的高效运转、责任到人，加强值班值守，强化疫情监测预警，严格落实各项防控措施。要加强对机场、车站、码头和公共交通工具等重点部位人员和设备的配置，科学安排登乘时间、增加服务通道等，尽量减少乘客排队等待时间，相关部门也要做好群众出行的服务保障，及时疏解人流，避免人员短时间大量集聚。要做好群众检测需求保障，合理设置核酸检测点，减少排队时间，避免人员聚集。景点景区也要落实“限量、预约、错峰”等要求，科学精准控制人流量，防止拥堵聚集；严格落实进入前的测温、扫码等要求，室内场所要确保有效通风换气。各地要统筹做好假期疫情防控和群众正常出行需求，科学引导人员安全有序出行。

雷正龙建议，群众合理安排出行时间、出行方式，提前了解目的地疫情风险等级和防控政策，主动做好个人防护，按要求佩戴口罩，保持安全距离，注意旅途中的防疫安全，避免前往中高风险地区，减少大规模人员聚集性活动，确保不因假期出行造成疫情的传播扩散，共同巩固来之不易的疫情防控成果。