探访北京市多家三级医院：跨科合并病房 提高收治能力

随着疫情的发展，医院救治的压力开始从发热门诊向急诊和重症救治科室转移。现有医疗资源是否能满足社会需求？医院采取了哪些针对性措施？近日，记者走进北京市部分三级医院，进行实地探访。

缓解床位不足：开设留观区 提高收治能力

元旦假期，记者来到了位于北京市东城区东单大华路1号的北京医院。在急诊科，记者看到，床位处于满负荷运转的状态，现场略显拥挤，但整体上比较有序。

针对前期急诊科床位不足的情况，医院在急诊抢救室外开辟了留观区域，患者及家属按照就诊流程接受医护人员治疗。

“在这里，患者可以先不办理住院，最快获得急诊救治，缩短等候时间。”北京医院急诊科副主任、主任医师温伟介绍。

1月2日，北京医院急诊病房护士在紧张地工作。人民网记者 乔业琼摄

温伟说，近期急诊科接诊量比平时翻了两番，其中以60岁以上老年人居多，很多是危重症，不少是在感染新冠后引起基础疾病加重，导致呼吸衰竭。

为了进一步提高接诊能力，医院还采取跨科合并的方式，统一将外科等专科病房合并，腾出更多病房收治新冠患者。

医护人员的工作任务也非常繁重。记者了解到，目前北京医院急诊科的排班量是平时的3倍左右。

“这波疫情是我从业以来遇到的最艰难时刻，最严重时减员达2/3，却要照护满满3层楼的病人。”温伟说道。

据了解，在“应收尽收”的原则下，北京市很多三级医院都在扩充病床、优化收治流程。在元旦假期，不少医护人员主动放弃休假，投入到疫情防控的一线工作中。

缓解医护紧缺：专家全部下沉一线 提升救治能力

此前，不少医院反映减员严重，尤其是重症病房人手明显不足。现在医护人员紧张的情况是否有所缓解？

记者来到北京医院重症病房，见到了正在查房的呼吸与危重症科主任、主任医师李燕明。

“特殊时期，医院要求不分资历高低，全都扑到一线。”李燕明向记者介绍，此前，医院采取的是三级查房制度，由主任医师或副主任医师-主治医师-住院医师，按照不同级别进行查房和管理。现在已经临时调整，下沉所有专家资源。

记者了解到，为加强重症患者的医疗救治，医院及时转化各专科ICU为综合ICU，综合ICU床位数从10张迅速增加到50张，转化亚ICU病床153张，并开放所有内外科床位，竭尽全力实现应收尽收、应治尽治。

1月2日，北京医院重症病房护士正在给患者输液。人民网记者 乔业琼摄

记者现场看到，重症病房的一个房间内十几张床位已经躺满了正在救治的老人。一位护士正在熟练地给老年患者拍背、吸痰，随后开始输液和监测动脉血压。

“重症治疗需要24小时生命监护和细心照护。”李燕明说，现在重症病房收治了很多这样的老年人，大多有合并基础疾病，比一般感染的情况更严重。

“重症救治就像走钢丝，左偏一点、右偏一点都不行，要平衡治疗。”李燕明说，现在全院病房划分为17个诊疗区域，每个区域安排1位呼吸与危重症专家进行巡诊。对于危重症患者，发挥全院多学科优势组织会诊，“一人一策”全力救治。

记者在走访中发现，本轮疫情期间，很多医院迅速转变工作思路，协调科室，抽调人手，混编队伍，加上前期感染的医护陆续返岗，人员紧张情况正逐步缓解。

密切医患关系：人性化诊疗 急患者所急

在清华大学第一附属医院儿科，一位罹患脑病的婴儿度过了人生第一个元旦。

“宝宝在这里治疗了1个多月，本来可以出院了，但他的家人感染了新冠，暂时无法接走孩子。”一位护士对记者说，科室医护们经过协商，由儿科主任徐小静带头，轮流当起了“临时妈妈”，细心照顾宝宝。

“这是家长给予我们莫大的信任。我们一定会做好全面防护，守护好这些幼小的宝宝，让他们健健康康出院。”护士长张永梅表示。

在北京清华长庚医院，为缓解全市用血紧张的情况，儿科副主任晁爽与同事们纷纷主动献血。

北京清华长庚医院儿科副主任晁爽正在献血。北京清华长庚医院供图

“看到全国血库告急的消息，我们都很着急，因为长期做临床工作，太知道血液的珍贵了。”晁爽向记者说。

考虑到感染新冠近一周内有服用药物或尚未转阴等情况，最终医院有26名医护人员通过了健康筛查，共捐献6400ml血液。献完血，大家又急忙赶回临床岗位，那里还有患者等待着他们。

在与新冠病毒的决战中，各级医院正在超速运转。随着我国防疫政策的逐步调整，尤其是实行新冠病毒感染“乙类乙管”之后，围绕“保健康、防重症”的目标，广大医务人员在这场没有硝烟的战争中，将承担着越来越重要的责任和使命。（摄像、剪辑：崔辰光）

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