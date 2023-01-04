探访北京市部分社区医院：绿色通道保障药品供应充足

社区、农村是医疗卫生服务的最后一公里。随着北京市近期的新冠感染高峰逐渐度过，基层医疗机构的就诊情况如何？有哪些新情况新变化？元旦期间，记者来到北京市部分社区卫生服务中心，进行实地探访。

社区就诊，发热患者不再“占主流”

1月1日上午9时许，在北京市丰台区方庄社区卫生服务中心全科诊室前，居民有序候诊。人民网记者 孙红丽摄

1月1日上午，记者来到丰台区方庄社区卫生服务中心的全科诊室。正值新年第一天，候诊患者并不算多，以老年人为主。

“平时中心的日均就诊量在1400人次左右，上周临近年底，中心加上卫生站日均就诊量达到1700人次左右。”方庄社区卫生服务中心党支部书记、主任刘新颖向记者介绍。

方庄社区卫生服务中心全科主任葛彩英说，12月初，中心接诊的患者以发热、咳嗽、鼻塞、流涕等症状为主。近期，占主流的不再是发热患者，“阳”康和老年、慢性病患者要多一些。部分前来问诊的患者担心二次感染和后遗症，其主要表现为心悸、焦虑。接下来，关于心理方面的干预治疗可能要多一些。尤其是针对老年人的心理，还需要做很多疏导工作。

1月1日上午，在北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心全科门诊区候诊的患者。人民网记者 孙红丽摄

随即，记者又走访了朝阳区太阳宫社区卫生服务中心全科门诊区。记者观察到，门诊区有20位左右候诊患者，现场秩序和就诊流程都很通畅。“今年元旦比往年的患者要多一些。”一位工作人员介绍。

家住太阳宫的王先生告诉记者，自己感染新冠转阴后仍感到疲乏，担心患上心肌炎，所以到社区医院做个检查。

“年纪大了，又有基础病，拍个片子排查下肺炎更放心。”一位老年患者在与医生交流时表示。

据了解，太阳宫社区卫生服务中心在12月7日“新十条”发布当天下午即开设发热门诊，接诊11类症状患者。截至12月31日，累计接诊5073人次，病房收治相关症状住院患者55人。

“12月中旬以来，输液、氧疗患者明显增加。近一周CT室基本都在高位运转，最多的时候，一天做了170个CT，从8点上班做到晚上7点停机。”太阳宫社区卫生服务中心主任白勇涛介绍。

白勇涛说，相较前期的高峰，近日到中心就诊的患者数量已经有所下降，其中包括一些“阳过”的患者担心白肺、心肌炎等，过来进行排查。

建立绿色通道，药品供应保障充足

此前一段时期，患者反映较多的问题是药品不好买，尤其是布洛芬、对乙酰氨基酚等药品的需求非常大。那么，在社区卫生服务中心，相关药品的供应情况如何？

1月1日上午，在北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心门诊药房取药的患者。人民网记者 孙红丽摄

“在感染高峰期，我们社区药品并没有发生供应紧张现象，现在的情况更好一些。”刘新颖向记者介绍，为了保证药品的供应，方庄社区自12月1日开始采取了一些针对性措施，比如即使某个药不在中心的目录里，会通过绿色通道专门采购。

对于一度紧俏的药品，比如退热药，方庄社区则通过对药品拆零等方式，保障居民使用。同时，着重加强用药引导，宣传合理用药。

“现在太阳宫社区的药品保障很充分。”白勇涛表示，按照乙类乙管总体方案，中心做好了相应的药品储备，目前有新冠病毒感染的中、西药5类25种。

“另外，在国家级中医专家指导下，朝阳区中医防治团队还推出了4个新冠肺炎系列中药防治方，包括预防方、治疗方和退烧方等，提高中药的有效供应和保障。”白勇涛说。

提前干预，识别潜在危重症患者

当前，疫情防控工作的重点是“保健康、防重症”。基层医疗卫生机构在推进感染者分级分类收治、风险人群健康监测管理、老人和孩子等重点人群医疗服务保障中发挥着重要作用。

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心家庭医生签约健康管理。受访者供图

“把防的关口尽量往前移。”刘新颖介绍，保健康、防重症，“防”这关特别重要。因此，要充分发挥家庭医生作用，将重点人群建立台账，摸清底数，协助识别潜在危重症患者。

记者了解到，目前方庄社区已签约居民3.38万人，老年人、慢性病患者等重点人群签约率达98.6%，已率先实现签约居民75%首诊在社区。而对于非签约居民，社区有专门的“寻医问药”群，对发热、咳嗽等症状给予患者专门的指导。

“居民出现相关症状可以与家庭医生联系，通过微信等形式指导居民规范用药、做好居家卫生消毒和同住人防护等。同时，指导居民观察病情演变，比如，出现黄痰可能提示细菌感染，指氧低可能提示重症风险等。”刘新颖进一步解释。

白勇涛介绍，太阳宫社区卫生服务中心对辖区重点人群摸排建档10403人，为高风险的67位老人发放了血氧仪，进行健康监测。还与辖区内两家养老机构建立“手拉手”关系，有针对性地开展防疫和医疗服务。

“按照有没有接种疫苗、有没有不稳定的基础病等，我们建立了红、黄、绿三级风险评估。高风险属于重点关注人群，要提前干预，防止重症情况发生。对低风险人群平时通过健康分享、健康大课堂等进行基础服务。对一些慢性病人群，把慢性基础病保障好。”白勇涛说。