健康时评：把对医护人员的关爱做细做实

新年伊始。刚刚过去的元旦假期，有一群人依然坚守在工作岗位上，忙碌在病房里、奋战在手术台旁。据国家卫生健康委介绍，元旦期间，全国近900万医护人员坚守岗位，保障各地各级医院医疗工作正常运转，最大程度地保护人民群众生命安全和身体健康。

历经三年疫情“大考”，我们比过去任何时候都更清楚地认识到“医护人员”四个字沉甸甸的分量。在“战”疫第一线，正是那些舍小家为大家的医务工作者，冒着巨大的风险，加班加点，同时间赛跑、与病魔较量，用实际行动展现了高尚的职业操守。他们的付出应当被看见、被尊重，也终会被记住、被牵挂。

当前，疫情防控进入了新阶段。面对新形势新任务，广大医护人员面临着更加艰巨的挑战。他们持续高强度、高负荷工作，生理和心理压力都很大。特别是夫妻双方都奋战在一线的医务工作者，家中老人和孩子往往是最需要关怀与照顾的群体。

只有医护人员平安，才能更好地保障民众的平安。当前医疗救治工作仍然繁重。随着春节返乡潮的到来，基层尤其是农村地区的感染人数或会大幅增加，建议各地各级医院因地制宜，提前做好“保健康、防重症”工作，妥善调配相关单位和诊室力量，让发热门诊、急诊、重症、血透等一线风险岗位的医护人员能够合理排班、轮换，尽量不打“疲劳战”。此外，通过科学规划预约诊疗、互联网+医疗服务、上下级医院双向转诊、择期手术等安排，发挥出医疗资源的最大效能。

只有医护人员无后顾之忧，才能全力奋战。位于疫情救治一线的广大医护人员，其家人也时刻面临感染威胁。各级卫健部门和医疗机构后勤保障部门要做好对医护人员家庭的关爱帮扶，协助解决老幼照护等实际困难，让医务工作者们能够卸下心中担忧，安心工作。

对于医护人员，有关各方还应有更多预防保障及激励举措。如根据岗位风险配备充足的防疫物资，规范开展环境消杀，加强对医护人员的预防干预；进一步加强后勤保障，在做好医护人员餐饮、住宿等生活服务的同时，还要注重心理健康监测，密切关注医护人员的心理状况和思想动态；此外，制订相关规范，落实好临时性工作补助、绩效工资、职称评审、职业发展倾斜等激励政策。

让医务工作者们卸下“后顾之忧”，才能“轻装上阵”。疫情考验仍在继续，医护人员的身心健康是我们应对接下来考验的底气和定力。在工作上支持、在生活上关怀、在待遇上保障……只有把对医护人员的关爱做细做实，才是对这些一线奋战者们最深的敬意。