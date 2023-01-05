上海：提升社区救治能力

“许医生，我母亲阳性第4天，现在体温又升高了！咱们社区医院现在还能来看病吗？”1月3日晚上10点多，上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心医生许兴剑接到居民求助电话，得知患者高龄，且呼吸急促，当即让患者来发热门诊留观，并联系病房安排住院。得到答复后，电话那头松了口气：“太好了！你们辛苦了！”

“我们病房合并，专门空出了一层收治患者。”许兴剑告诉记者，中心发热门诊扩容增量，发热诊室由2间扩容至4间，7×24小时接诊，平均每天接诊200~250人，同时与区九亭医院对接，有序引导居民下沉就诊。

上海市杨浦区殷行街道常住人口18万人，其中老年人近9万。2022年12月30日，殷行社区卫生服务中心进行紧急部署，在4个小时的加班加点之后，将刚刚修缮一新的慢性病管理支持中心改造成输液室，尽可能多地安置输液椅，对居民在其他医疗机构开具的补液治疗进行转方和输液，为二、三级医院扩容。

记者了解到，为提升社区新冠救治能力，上海全市社区卫生服务机构迅速行动，在完成第一轮发热诊疗扩容的基础上，紧紧围绕“保健康、防重症”目标，全力推进第二轮扩容增能，推动新冠重症感染者在社区层面的“早发现、早干预、早分流”。

自2022年12月29日第二轮扩容增能以来，截至2023年1月2日，上海全市社区卫生服务机构新增吸氧位1711个、输液位2562个，发热诊间238间、病床665张、心电监护仪243台。同时，抗病毒药物（小分子药物）、指氧仪、氧气罐等物资优先向社区倾斜配备，社区新冠救治与防重症能力得到持续提升。

（本报记者 孟歆迪 颜维琦）