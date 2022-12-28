人民网发起“农村防疫公益行动” 诚邀各界伙伴加入

《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》提出，加强农村地区疫情防控。近期，新型冠状病毒感染疫情面临新形势新任务，防控工作进入新阶段。

临近元旦和春节，随着人员流动性增加，城市疫情可能会蔓延至农村。而农村地区医疗资源相对薄弱，农村留守老人和儿童等脆弱人群较多，农村地区疫情防控迎来新的挑战。

为了助力农村地区疫情防控，人民网发起 “农村防疫公益行动”，号召社会各界力量联合起来，为农村地区和县域社区的重点人群提供防疫相关的公益支持。

活动将依托“防疫互助平台”，重点面向农村地区，兼顾县域层面的基层社区，重点针对老年人、孕产妇、儿童、患有基础病和慢性病的人群提供疫情防控相关的帮助和支持。

活动将联动社会各界资源，汇聚疫情防控相关的各类物资和服务，包括但不限于：

口罩、抗原检测试剂、血氧仪、温度计、制氧机、相关药品、消毒用品等防疫物品；

牛奶、电解质水、方便食品、特殊营养食品等生活物资；

互联网问诊、心理咨询服务等健康关爱服务；

快递物流、基层医疗能力培训、志愿者服务等其他服务全面下沉到乡村。

人民网“防疫互助平台”将搭建线上专区，一边与各地各单位联系汇总各地农村地区的相关需求，一边诚邀各类平台、各类企业、公益组织参与到爱心行动中来，同步展示活动合作伙伴的各项公益实践。

在此，人民网诚挚邀请有爱心、有经验、有实力的单位和个人加入“农村防疫公益行动”，共同助力农村地区疫情防控。人民至上，生命至上！

联系方式：

座机：010-65367951

手机：15010243638、15010245960

邮箱：doctor@people.cn

延伸阅读

12月25日，为方便解决目前的应急需求，人民网“ 防疫互助平台 ”在“人民网+”客户端、人民好医生客户端上线运行，为广大群众搭建近距离社区村组间的药品及防护物资互助共享公益信息平台。

12月21日，“人民网+”客户端推出 《基层防疫参考手册（第一版）》 ，集纳政策解读和科普知识，设有政策解读篇、各地经验篇、个人防护篇等三个部分，供乡镇街道、社区村组、个人参考使用。

12月5日起，人民好医生客户端推出《个人防疫手册》第一版、第二版和第三版，设置PDF版和电子书版本，集纳整理权威观点和科学内容，及时回应群众关切的应急、居家、用药、疫苗、重点人群、就医等多方面问题。