“感冒了，核酸检测就阳性了？” 新疆疾控中心回应

中新网乌鲁木齐10月2日电(潘琦)“感冒了，核酸检测就阳性了？两者有关联吗？”1日晚，新疆维吾尔自治区召开疫情防控新闻发布会，会上，新疆疾控中心副主任、疾病控制专业副研究员陈涛对上述问题作出回应。

陈涛表示，通常说的感冒就是指“普通感冒”，也叫“上感”，就是上呼吸道感染。临床表现也是以发热、鼻塞、打喷嚏、流涕、咳嗽、头痛等为主。感冒是我们生活中常见的急性上呼吸道感染性疾病，一般由细菌、病毒、支原体、衣原体、立克次氏体等病原微生物所引起，其中在病毒中就多由流感病毒、鼻病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。

他说，如果感冒的患者被新冠病毒感染，就有可能会导致新型冠状病毒肺炎，也会出现感冒所出现的症状，如果患者只是单纯的感冒，身体内没有新冠病毒，在进行核酸检测的时候就不会检测出新冠病毒阳性；因为新冠病毒检测只针对新冠病毒，如果身体内携带有新冠病毒，在检测的时候就可以检测出新冠病毒阳性。

陈涛称，新疆本轮疫情是由新冠病毒奥密克戎BA.5变异株引起，该病毒传播力更强，也更具有隐匿性，增加了第一时间发现的难度。建议居民若出现发热、干咳、乏力、嗅味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等新冠肺炎“十大症状”，应立即规范就医，切记不要自行服药或置之不理。就诊过程不要搭乘公共交通工具，全程规范佩戴口罩，主动配合亮码、测温，主动告知医护人员近期的旅居史等。(完)