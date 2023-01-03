健康中国|新冠病毒感染没有“特效药”！丙种球蛋白不宜自行使用

如何科学认识治疗新冠的抗病毒药物？

北京市呼吸疾病研究所所长 童朝晖

病毒感染应该说没有特效药，有一些针对病毒的，比如能够抑制和干扰病毒复制的药物可以在病程早期使用。有的药物要求5天以内使用，其实最有效是2天以内。病毒刚进入人体、刚开始复制的时候使用药物干扰病毒的复制，能够减轻病毒的载量，然后减少对人体免疫系统的攻击，再加上自身的抵抗力，就减少它向重型、危重型发展。

如果病程超过5天，已经进展为重症、甚至危重症的时候，实际上这些抗病毒药是没有效果的。

北京大学第一医院感染科主任 王贵强

从目前数据看，在重症的高风险人群中使用抗病毒药物有它一定的价值，在已经进入ICU的人群再使用就没有效了。同时，一些轻症的年轻人，以及没有重症高风险的人群，使用这些抗病毒药物目前也没有看到明显收益。

抗病毒药物使用不当会出现哪些风险？

北京市呼吸疾病研究所所长 童朝晖

抗病毒药物，尽管高危人群早用是有效果的，但是必须注意它的一些不良反应和副作用。特别应该注意，抗病毒药物和其他药物之间的相互作用。许多老年人合并有慢性基础病，平时需要服用一些药物。有的群众一听“特效药”，就给老人备点放在家里，老人就直接使用了，如果没有阅读说明书，风险更高。因此，服用药物必须认真阅读说明书，或是在专业医师的指导下应用。

北京大学第一医院感染科主任 王贵强

抗病毒药物都有一定副作用，也有药物之间相互作用，像服用他汀类药物时就不能同时使用奈玛特韦这类药物，否则就会出现药物之间相互作用。有些肝肾功能严重损害的病人，有时候要调整剂量，甚至不能使用，所以一定要在医生指导下来使用这类抗病毒药。

丙种球蛋白只适用于重症感染

北京大学第一医院感染科主任 王贵强

新冠病毒感染的重症病人、在ICU治疗的病人，可以使用激素和免疫球蛋白。但这些药物不适合在家中使用，也没有预防作用。同时，这些药物要注意使用时机，比如炎症因子风暴等情况下使用才有较好效果。不建议大家在家里预备或者预防性使用。

来源：央视网

编辑：刘洋