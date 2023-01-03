应对新冠病毒要合理用药

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近日，一张关于“XBB.1.5毒株成为美国的头号流行毒株，大家要囤点蒙脱石散、整肠生等药”的截图在微信朋友圈流传，导致百姓争先抢购相关药品。

在国务院联防联控机制日前举行的新闻发布会上，中国疾控中心病毒病所所长许文波指出，XBB和BQ.1是奥密克戎新的变异分支，在一些欧美国家已经逐渐表现为优势毒株，传播力和免疫逃逸能力增加。但其致病力和奥密克戎其他系列变异株没有明显区别，重症率和死亡率在流行BQ.1和XBB的国家没有显著增加。

国家卫健委日前发布公告指出，自2023年1月8日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施；新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理；不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。

那么，这是否会引起新一轮毒株的流行？许文波表示，近三个月以来，已经监测到BQ.1、XBB传入我国，在我国尚未形成传播优势，但其优势会逐渐增加。

针对公众关切，中国工程院院士张伯礼日前表示，感染新冠病毒后，首先要理智、合理地用药，其次还需要耐心，药物发挥作用需要一定时间。即使“小分子特效药”其机理也只是抑制病毒复制，并不能根除病毒。而且，这类药的治疗窗口期比较窄，只在感染后的5天内有效，且不宜与他汀类药物等联合使用。对抗新冠病毒的“主力”是自身免疫力。调整好身体状态，注意休息，适量多饮水，多吃新鲜水果蔬菜，保证营养摄入，保持良好的心情，提高机体免疫力。

许文波还表示，预防BQ.1和XBB，其实是和其他奥密克戎变异株一样的，采取的措施就是监测它的致病力有没有变化，监测其基因组有没有进一步的变异，如果其临床特征有任何变化，我们会和基因组特征联系起来进行研判。