多地扩充医疗资源 提升医疗服务效率

“老年新冠感染重症患者不需要经过分级诊疗逐级转诊，要直接转诊到三级医院进行就诊救治。”在12月27日的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉介绍，现在各地疫情发展进入不同阶段，各地诊疗需求不同，国家卫健委正在指导地方不断扩充医疗资源，扩大医疗服务供给。

核酸采样点改成临时发热诊疗点

“在一些地方，如北京、上海、安徽、江苏、山东等地，方舱医院、体育馆、核酸采样点被改造成临时发热诊疗点，不断满足发热患者的诊疗需求。”焦雅辉说，针对在疫情发展过程中发热门诊诊疗需求供需矛盾比较突出的问题，国家卫健委要求二级以上医院和所有基层医疗卫生机构都要开设发热门诊或者发热诊室。

数据显示，截至12月25日，全国二级以上医院发热门诊超过1.6万个，基层医疗卫生机构开设的发热门诊和发热诊室超过4.1万个，通过增加药品配备、简化发热就诊流程，发热门诊医疗服务效率也在不断提升。

为补充线下医疗服务能力，各医疗机构开展了互联网诊疗服务，为发热患者提供线上咨询和用药指导，开具相应的处方，利用线下第三方配送，来满足患者的用药需求。更多的患者可以通过零售药店或者线上购药的方式购买。

急诊留观患者实现24小时清零收治

“我们要求三级医院发挥重症救治的兜底保障作用，对于急诊留观的重症患者要实现24小时清零收治。”焦雅辉强调，医院要畅通急诊和住院病房收治之间的绿色通道，把急诊资源快速循环周转起来，收治更多的重症患者，提供重症诊疗服务，最大程度实现重症患者的应收尽收、应治尽治。

焦雅辉表示，“重症患者救治是我们当前工作的重点。各地正在扩容改造定点医院、亚定点医院，同时增加二级医疗机构的重症资源，重点拓展三级医院的重症医疗资源。我们也建立了日调度制度，随时调度各地医疗资源准备和使用情况。”

针对农村地区的重症救治问题，焦雅辉介绍，各地此前建立了县域医共体制度，将有合并症的老年人、儿童等高风险人群都纳入管理。

一旦发生重症救治情况，要发挥市县两级转诊机制作用，立即将重症患者转诊到具备相应救治能力的医疗机构。如果患者不具备转诊条件，城市支援医院要通过远程或者派驻专家指导的方式，指导开展医疗救治。

“两节期间，支援医院要派驻人员在县医院驻点指导，各地还要组派巡回医疗队在两节期间加大对农村地区的巡诊，及时发现高风险人群，及早采取相应干预措施。”焦雅辉说。

重症救治“家底”如何

那么，我国当前的重症救治资源总量情况如何？焦雅辉介绍，全国二级以上医疗机构总的床位数是561.6万张，近期床位使用率在60%左右。

截至12月25日，全国重症医学床位总数是18.1万张，每10万人约有12.8张，血液透析单元16.7万个、床旁血滤机2.4万台、体外膜肺氧合机2600余台、有创呼吸机13.1万台、无创呼吸机15.7万台、监护仪109万台、高流量吸氧仪5.8万台。三级医疗机构的重症医学床位数为13.34万张，可转换ICU床位数为10.48万张。二级以上医疗机构重症床位的使用率平均为50%。

“全国重症床位资源总体来看是充足的，全国总体床位资源和设备资源能够满足重症患者的救治需求。”焦雅辉也提醒，目前正在经历重症救治高峰的省份重症床位的资源已经接近临界值，需要进一步扩充重症床位的资源或加快重症床位的周转。

国家卫健委将根据疫情发展情况继续加大监测，并通过区域之间建立区域协同支援制度，根据每个地方疫情发展不同阶段的需求，及时统筹调配全国重症资源加强重症患者的医疗救治。（记者 张佳星）