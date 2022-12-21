15个防治疫病的“食养方”，请转存！

人民网北京12月21日电 （记者乔业琼）为充分发挥中医治未病特色优势，保障人民群众健康，根据“正气存内，邪不可干”的中医治未病理念，广东省中医药局委托省中医治未病服务质控中心组织专家研究制定了《广东省2022年冬季疫病高发期中医调养指引》。

首先，自我查看舌头与临床主症分寒热。舌淡胖或有齿痕润泽，平素怕风怕冷，手足不温多为偏寒体质；口干口苦，目赤、手温舌红舌面干为偏热体质。结合“天人合一”“药食同源”“因人施膳”的理论，若因新冠感染居家时，可根据不同症状，参考以下中医治未病食养方，可选以下一汤、一茶、一粥在饮食中作为辅助而促进战胜病邪。

需要提醒的是，对下述食材有过敏史者禁用，过敏体质慎用。本食疗方仅用于大众人群作为预防调理食用，协助在早期有症状出现时合理配合饮食，当症状持续时，请及时就医，作进一步诊疗。

（一）症状：发热

偏寒体质食疗方

1.姜枣陈皮散寒汤

组成：生姜12克（约3-4片）、红枣2-3个、广陈皮5克、北方葱白3段、洋葱50克、香菜20克。

用法：生姜切丝、陈皮切细丝、红枣去核、大葱切小段、洋葱切丝、香菜切段，把生姜、红枣、陈皮加水500ml先煮15分钟，再加葱白，洋葱、香菜煮5-10分钟，少许盐，一次热汤饮尽，服后保温。

功效：疏风解表散寒。

2.疏风解表茶

组成：白茶3克、带皮生姜3片、广陈皮1瓣、鲜柠檬1-2片。

用法：把白茶、生姜、陈皮煮10分钟，最后放入柠檬冲泡代茶热饮，必要时可以复煮一次续饮。

功效：疏风和胃解表。

3.红糖生姜茶

组成：红糖15-20克、生姜15克、白茶3克。

用法：生姜切细，加入白茶、红糖，沸水冲泡，或共煮10分钟，趁热饮用。

功效：散寒解表。

4.解表粥

组成：大米50克，带须鲜葱头（到葱白部分）7-8根，生姜5片，陈醋适量。

用法：先将水煮开后加入大米、生姜煮30分钟，然后加入葱白，煮至米熟烂，最后加入陈醋5-10毫升搅匀，调味起锅，趁热服用。

功效：解表散寒，益气和中。

偏热体质食疗方

5.萝卜芹菜豆腐汤

组成：白萝卜150克，芹菜50克、香菜30克、豆腐半块、生姜15克、黄豆30克，胃口好可加瘦肉丝50克。

用法：把白萝卜、生姜、黄豆先共煮45分钟。再放入芹菜、香菜、豆腐、瘦肉丝煮5分钟，可热饮汤。

功效：疏散风热 降火通便。

（二）症状：咽痛、口干

6.蜜桔饮

组成：咸柑橘1-2粒，加新鲜柠檬汁少许，加少许蜂蜜。

用法：把咸柑橘捣碎，沸水泡后加入柠檬汁与蜂蜜分次饮用。

功效：清咽利嗓。

7.马蹄甘蔗饮

组成：马蹄5个、甘蔗250克、胡萝卜300克、生姜3片。

用法：马蹄、甘蔗、胡萝卜切块加适量水煮30分钟。

功效：生津润燥。

8.果茶

组成：苹果、雪梨各1个，加入广陈皮少许，菊花2-3朵，生姜1片。

用法：把水果切开，加入其他食材，煮20分钟，可热饮用，也可适合儿童服用。

功效：清咽润喉。

9.乌梅饮

组成：乌梅1个，甘草3克，鲜薄荷叶2-3片。

用法：泡开水饮用。

功效：利咽生津。

（三）症状：咳嗽

10.蒸橙子

组成：新鲜橙子1个。

用法：新鲜橙子在中上1/4处切下橙盖，偏寒体质加生姜2片，偏热体质加雪梨适量，盖上橙盖冷水上锅蒸15分钟，开盖后饮用橙汁，食用橙肉。

功效：止咳利咽。

11.凉拌金紫葱

组成：新鲜金不换5克、新鲜紫苏叶3片、洋葱50克，姜蓉少许。

用法：洋葱切丝焯水、金不换与苏叶可切细，拌入姜蓉，加与适量盐、陈醋与麻油拌均食用。

功效：祛风利咽醒胃。

（四）症状：头身困重

12.紫苏薄荷姜茶

组成：紫苏叶3克，薄荷叶3克，白茶3克，生姜3片，陈皮1瓣。

用法：所有材料加入开水，焗5分钟即可。

功效：解表除湿。

（五）症状：鼻塞清涕

13.洋葱汤

组成：鸡胸肉200克，香菜30克，北方葱白1/2根，洋葱丝，生姜少许。

用法：鸡胸肉、生姜加入清水煮10分钟，把鸡胸肉撕成丝状，再加入洋葱煮3分钟，下香菜、葱白调味即可。

功效：祛风散寒通窍。

（六）症状：鼻干黄涕

14.菊花马蹄羹

组成：鸡蛋1个，马蹄250克，红萝卜100克，食用菊花3-5朵，马蹄粉、冰糖适量。

用法：沸水中加入马蹄粒、红萝卜粒煮10分钟，再将马蹄粉加水调成淀粉浆样慢慢加入锅中搅匀，最后加入泡发好的菊花，调味即可。

功效：清热润燥生津。

（七）症状：恶心食欲差

15.肉末米粥

组成：瘦肉末50克，大米50克，生姜丝、紫苏丝、油盐少许。

用法：大米加水煮30分钟，把用油盐腌制过的瘦肉末，同姜丝、紫苏丝一起放入煮2分钟即可。

功效：健脾开胃止呕。