更好统筹疫情防控和经济社会发展——三年抗疫实践系列述评之四

近三年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对了全球五波疫情冲击。在最大程度保护人民生命安全和身体健康的同时，我国经济保持了4.5%左右的年均增长，增速明显高于世界平均水平。

成绩来之不易，更应清醒坚定。步入抗疫新的阶段，要按照党中央决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势优化疫情防控措施，加强各类政策协调配合，加快形成共促高质量发展的合力，推动经济运行整体好转。

高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间

近日，深圳多批境外参展包机(舱)陆续返程。企业代表们以久违的线下形式组团“出海”，前往多国展会招商。其中，仅“医疗器械展团”和“智能制造展团”就达成意向订单金额超6亿元。

疫情，是近三年来中国经济增长面临的最直接的不确定性因素。随着近期我国新冠肺炎疫情防控措施优化调整，越来越多地方多措并举激活经济。浙江、江苏、广东、山东等地组织“出海招商”，推动经济稳步恢复。

“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”——近三年来，在以习近平同志为核心的党中央领航掌舵下，我国走出了一条精准高效统筹疫情防控和经济社会发展的正确道路。

坚持科学防治、精准施策，我国先后印发九版防控方案和诊疗方案，及时出台二十条优化措施和“新十条”优化措施, 努力用最小代价实现最大防控效果，为经济社会正常运行创造条件。

保持战略定力，坚持稳中求进，我国在统筹疫情防控和经济社会发展中寻求最优增长路径，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，最大程度稳住经济社会发展基本盘。

今年以来，面对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战，宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域、社会等七大政策加快落地，六方面33项政策持续加力，阶段性措施与制度性安排结合，各项政策靠前发力、主动作为。

预计全年经济总量将超过120万亿元，脱贫县人均可支配收入实际增长高于全国平均水平，新能源汽车产销量和出口量世界第一，粮食产量连续8年保持在1.3万亿斤以上……一项项扎实成果，为高质量发展夯实基础、守好底线。

“预计明年上半年特别是二季度社会生产生活秩序会加快恢复，经济活力会加速释放。”中央财经委员会办公室副主任韩文秀说，“我们有信心、有条件、有能力推动我国经济运行整体好转。”

因时因势优化疫情防控措施，最大程度上释放经济社会活力

随着跨省旅游不再与风险区实施联动管理等措施推出，旅游行业很快出现回暖。出行平台数据显示，机票瞬时搜索量增长7倍，火车票搜索量增长5倍，截至12月8日全国已经恢复营业的景区占比超七成。

经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。从落实分区分级精准防控，到协调推进复工复产，再到整治“层层加码”、公布“九不准”……近三年来，我国不断提高疫情防控科学化、精准化水平，因地制宜、因情施策，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

更好统筹疫情防控和经济社会发展，意味着要在统筹疫情防控和经济社会发展间寻求更适合的平衡点，最大程度释放经济社会活力，促进经济循环起来、运转起来，加快向潜在增长速度靠拢。

打通堵点、连接断点——

“一系列政策发布后，很多卡口都撤了。”12月9日，常年往返于河北、山东、江苏等地的卡车司机马师傅告诉记者，他从江苏返回河北时，进服务区不再要求“落地检”。

高速公路货车通行量日均值回升至720万辆，比低谷时上涨超过100万辆；主要航空公司日均航班量持续回暖；12月10日铁路货运量创下近期新高……交通运输行业相关运行指标持续向好，“主动脉”和“微循环”进一步畅通，将为高效统筹疫情防控和经济社会发展作出积极贡献。

破解难点、消除痛点——

12月15日晚，京东快递天宫院营业部，刚从西安抵京不久的快递员齐帅龙开始夜间派送。随着物流领域复工复产及外地支援力量的进入，北京运力正逐步恢复，货物积压得以缓解。

聚焦重点区域、重点企业、重点行业稳链保畅，建立重点省市日调度机制、实施“白名单”制度，搭建汽车等重点产业链供应链协调平台，一度受阻的产业链供应链得到修复。

抓关键点、找着力点——

“政府今年发放了几轮电子消费券，把促消费下沉到我们中小商户群体中。”上海永康路上一家经营了6年的小店老板薛勇敏说。

《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》近日印发；多地纷纷发放餐饮、零售等消费券；多措并举鼓励汽车、家电等大宗消费……在扩大内需上积极作为，把因疫情冻结、抑制的消费潜力释放出来，不仅有助于短期稳增长，更是积极应对国内外变化、增加发展主动性的长久之策。

尽全力保障人民生命健康，兜住兜牢民生底线

在政府部门协调下，12月18日起，国药山西等企业在太原开展抗原检测试剂、N95口罩等防疫物资电商销售活动，解了部分市民之急。

人民，是疫情防控的保障主体，也是推动发展的根本力量。

全民免费接种疫苗、累计接种疫苗超34.5亿剂次，新冠治疗药物纳入医保，汇集优势力量开展疫情防控科研攻关……近三年来，始终坚持人民至上、生命至上，我国成为世界主要大国中死亡人数最少的国家。

疫情对民生的影响是全方位的。习近平总书记反复强调，越是发生疫情，越要注意做好保障和改善民生工作。

疫情暴发以来，我国始终把稳就业、稳物价、保民生作为必须守好的底线，“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活，不断提高保障和改善民生水平。

今年前11个月，全国城镇新增就业1145万人，完成1100万人的全年目标任务；居民消费价格指数同比上涨2%，在全球通胀压力高企的背景下，我国物价形势保持总体稳定。

当前，我国疫情防控面临新形势新任务，民生保障必须更为细致、更有温度，更好回应百姓合理诉求、更加有力化解群众急难愁盼问题。

中央经济工作会议明确提出，要按照党中央部署，优化调整疫情防控政策，加强统筹衔接，有序组织实施，顺利渡过流行期，确保平稳转段和社会秩序稳定。

平稳转段既对公共卫生提出要求，也对经济运行提出要求。为应对短期内感染数量增多造成的冲击扰动，当务之急是着力保障群众的就医用药，避免出现大范围的医疗资源挤兑。

要做好药品、重要民生商品的保供稳价，及时有效缓解结构性物价上涨给部分困难群众带来的影响，保障好因疫因灾遇困群众和老弱病残等特殊群体的基本生活。

就业是民生之本。2023届高校毕业生规模预计达1158万人，再创历史新高。必须落实落细就业优先政策，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置。

民生稳，人心就稳，社会就稳。始终与人民想在一起、干在一起，抓实抓细各项工作，就能为统筹疫情防控和经济社会发展凝聚更多力量，推动取得更大实效。